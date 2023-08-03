感冒咳嗽｜病後久咳不癒2原因　中醫推3湯水1類體質宜吃花椒生薑

天氣炎熱，又經常進出冷氣間，稍一不慎容易患上傷風感冒，許多人感冒之後，仍會久咳不癒，甚至睡前因為夜咳而影響睡眠質素，免疫力下降。有中醫師指，病後久咳不斷尾有2大原因。



病後咳嗽氣喘 因氣虛或肺功能未全癒

一般人患傷風感冒大概維持約一星期，之後身體會慢慢回復健康。但是，不少都市人雖然看似病好，不過咳嗽依然持續，特別在晚上的時間。註冊中醫師廖慧君表示，從中醫學的角度，夜咳是因為人在病後氣虛或肺功能未完全恢復所致，這個時間特別容易出現咳嗽和氣喘等情況。

就算病好，咳嗽都仍然會維持一段時間。（Pexels）

5種體質 咳嗽性質完全不同

要治好夜咳，中藥要講求對症下藥，不過就算是咳嗽，廖醫師指不同體質的人，性質都可以有很大分別。

按圖看5類體質人士的咳嗽和痰的性質

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1. 氣虛體質



多見於長者及體弱者，患上感冒後會出現反覆咳嗽，咳聲重濁而且咽癢痰多。咳出的痰往往粘膩或稠厚成塊，顏色帶白或灰色，特別是早晨、餐後或進食甘甜油膩食物之後就更明顯。

2. 陽虛體質



患者是由於風寒和經常吹冷氣所致，咳嗽聲會較重，氣息急促、咽癢，痰亦會稀薄色白。

3. 陰虛體質



這種體質的人常見於長期吸煙及嗜食辛辣的人，他們會出現乾咳，連聲作嗆、咽喉乾癢。時常會口乾口苦，唇鼻乾燥等。不過一般會無痰或痰少而粘連成絲，不易咳出，或痰中帶有血絲。

4. 痰濕體質



這種體質的人會痰多色白成塊，會容易咳出，痰出則暢，亦見胸腹滿悶，胃口亦一般。

5. 濕熱體質



這種體質多因飲食不節、過食油膩而致，助熱生濕，濕鬱化熱，令患者咳嗽不斷。另外，服食大量抗生素亦會造成脾虛濕邪內生，濕邪久蘊亦可化熱，而濕熱蘊於體內，就會造成咳嗽不斷。

治久咳需改善體質

廖醫師指，從中醫的角度要治癒病後咳嗽的問題，就需要改善體質，而基本原則就是要糾正偏性，令陰陽平衡，「陽氣不足的人需要補益陽氣，氣滯濕盛則要行氣化濕。另外亦適當增加運動量，避免吃生冷食物及冷飲，亦忌大量喝水，避免進食甘黏膩食物。而陽虛者就宜多曬太陽，或適量進食花椒、胡椒、生薑等辛辣食物。陰虛者就切忌熬夜，建議晚上11時前睡覺。

廖醫師表示，陰虛者切記熬夜，建議晚上11時前睡覺。（Pexels）

另外，廖醫師亦推介了3款食療，包括了五指毛桃黨參湯、薏仁茯苓去濕湯和杏仁茶，材料及製作方法如下：

五指毛桃黨參湯



適合氣虛人士飲用

材料：

五指毛桃20克

黨參20克

茯苓30克

瘦肉200克

水2公升

做法：

1. 把藥材洗淨後，浸10分鐘。

2. 肉類先氽水，加入湯煲。

3. 大火滾後轉慢火煲2小時，即可飲用。

醫師建議用五指毛桃、黨參和茯苓去調理病後虛弱的身體。（資料圖片）

薏仁茯苓袪濕湯



適合痰濕人士飲用

材料：

生熟薏仁30克

南北杏仁30 克

白扁豆20克

茯苓20克

陳皮1片

生薑3片

紅蘿蔔2條

瘦肉200克

水2升

做法：

1. 把材料洗淨後，加出入2公升水，浸泡20分鐘。

2. 肉類先氽水，加入湯鍋。

3. 大火滾後轉慢火煲2小時，即可飲用。

醫師表示，薏仁茯苓袪濕湯適合痰濕人士飲用。（資料圖片）

杏仁茶



適合肺部功能弱，慢性咳嗽，大便乾硬人士飲用

材料：

南杏700克

冰糖170克（預先打碎）

水（打杏汁用）600毫升

做法：

1. 先將南杏預先浸泡一小時，然後將南杏瀝乾，再將南杏和水倒入攪拌機攪碎。

2. 將已攪碎的南杏汁，倒入煲湯袋隔渣，可以用手輕按南杏渣，將所有汁液擠出。

3. 將杏仁汁放入煲中，加入冰糖碎，大火煲滾，待杏仁汁滾起改調中小火。

4. 中火小滾至杏仁汁中央冒泡，關火。

5. 最後用隔渣網將煮好的杏仁汁隔渣，放涼即可飲用。

此外，五指毛桃平日亦多用於不同湯水之中，以下推介其他五桃毛桃的湯水。

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