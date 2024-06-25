黃皮功效｜化痰止咳減胃氣脹黃皮5大功效 4類人不宜易肚瀉傷腸胃
每年小暑至立秋前，正是黃皮的當造季節，近日街市亦開始大賣，最平$10便有一磅。黃皮屬於溫性水果，有生津止渴、消食健胃、利尿消腫及行氣止痛等功效。但亦有些人不宜食用黃皮！
黃皮當造6-8月
黃皮是中國一種歷史悠久的植物，大多生長於南方地區，如福建、廣州、廣西、雲南等地。這種柑橘亞科的小喬木最高可生長至12米。其綠葉成卵形或橢圓形，每年的4至5月開花，6至8月結果及收成期，成橢圓型小粒的形態，大多是淺黃或暗黃色。
按下圖看黃皮5大功效：
黃皮5大功效
1）消滯健胃
黃皮性平味酸，可消食健胃。廣州的民間諺語有「饑食荔枝，飽食黃皮」，意思是飢餓時吃荔枝充飢，吃多了黃皮可消滯解膩。
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2）抗炎抗氧化降膽固醇
黃皮果肉中含有肉桂酷胺、酚類、氨基酸及黃酮類等，肉桂酷胺可作為腦神經的保護劑應用，酚類、氨基酸及黃酮類有抗氧化及抗發炎的能力，同時有降血脂及降膽固醇的作用。
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3）降火解胃脹
夏天吃黃皮時，可以將黃皮放在口中嚼碎，連皮帶汁一併吞下，有降火、化痰、治療消化不良及解胃脹的作用。
4）順氣化痰止咳
黃皮能順氣，具有鬆弛肌肉緊張的作用，使呼吸順暢、化痰，紓緩咳嗽。
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5）消腫止痛治疝氣
黃皮還有較高的藥用價值，根、葉、果和種子等都可入藥，具有消食健胃、理氣健脾、行氣止痛等功效。果皮可消腫，種子可治疝氣（俗稱小腸氣）、蚊蟲咬傷和頭瘡。
按下圖看哪4類人不宜食用黃皮：
黃皮4類人不宜
1）糖尿病人士
黃皮是一種含糖量較高的水果，含有大量的糖分，約為18-20%。高血糖或糖尿病人士食用後，容易產生血糖急升的情況。
2）腸胃較弱人士
腸胃較弱人士建議不要吃黃皮果，雖然黃皮有幫助消化的功效，更有助刺激膽汁的分泌，從而增強食欲。但腸胃較弱人士吃黃皮果後，會容易導致胃腸道系統失衡，或造成腹瀉等。
3）孕婦
黃皮果肉含有豐富的纖維素和有機酸，容易導致胃腸蠕動過快，引起胃腸道不適，孕婦如果食用過量，可能會對子宮產生刺激，對胎兒造成不良影響。
4）兒童
兒童不可多食，因黃皮味酸，食用有助清熱降火，但兒童消化系統較弱，食用過量會傷腸胃。