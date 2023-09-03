雞屎藤｜客家茶粿關雞屎事？止咳治風濕9功效　中醫教自製2款茶飲

雞屎藤可謂是客家茶粿中最有名的風味之一，但原來雞屎藤除了製作茶粿外，它還可以用來入藥！究竟它具什麼功效？為什麼會命名雞屎呢？我們這次邀請了中醫師為我們解惑。



雞屎藤茶粿（綱上圖片）

雞屎藤因其氣味得名 具消食、止咳9大功效

雞屎藤茶粿源於客家文化，特別在清明節會食用的應節食品，故又名清明仔。《綱目拾遺》云：「搓其葉嗅之，有臭氣，未知其正名何物，人因其臭，故名臭藤。」關應春中醫師指，雞屎藤是茜草科多年生草質藤本植物雞屎藤的全草及根，因揉之有雞屎臭味而得名。它又稱雞矢藤、通幽草、臭藤、狗尾藤、臭屁藤、牛皮凍、清風藤等，為常用中藥，亦是民間廣泛應用的一味藥草。

雞屎藤具有消食健胃、益氣補虛、止咳、止痛、清熱解毒、去風活血、行氣解鬱的功效。主治食積停滯、消化不良、疳積、咳嗽、胃腸瘀痛、膽絞痛、腎絞痛、風濕病、熱毒瘡瘍等。臨床上多用於消化道疾病，如胃炎、胃及十二指腸潰瘍、慢性結腸炎、消化不良、慢性膽囊炎等，有著良好的治療效果。

雞屎藤性質平和惟2類人不宜 中醫2大湯、茶推介

雞屎藤性質平和惟2類人不宜（網上圖片）

雞屎藤味甘、酸；性平。歸心；肝；脾；腎經。關應春中醫師指，雞屎藤性質平和，但若過量食用，會引起脾胃虛寒不適，出現如腹痛、腹瀉、畏寒、頭暈等徵狀。 脾胃虛寒的人士及孕婦不宜食用。

雞屎藤最有名的產物就是客家茶粿（綱上圖片）

雞屎藤最有名的產物當然就是客家茶粿，但除此以外，它還可以用作煲湯或配合其他藥材使用。關應春中醫師就分享了2款雞屎藤的湯水、茶飲讓我們可以試試：

雞屎藤止咳湯

材料：雞屎藤10-15克，陳皮2片，南杏仁10克，瘦肉150克。

做法：大火把材料煮滾，小火煲45分鐘便可。

功效: 消積導滯，理氣化痰止咳。用於飲食積滯導致的痰飲咳嗽。



雞屎藤消食茶

材料：雞屎藤10-15克，火麻仁10-15 克，麥芽10克，神曲10克。

做法：大火煮滾材料，小火煮30分鐘便可。

功效：消食導滯，潤腸通便。

