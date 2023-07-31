失眠胸悶手冒汗或自律神經失調！營養師推豆漿助改善7招自我檢測

睡不好、常失眠可能是「自律神經失調」所致，而台灣資深藝人林美照、曾雅蘭都曾為此疾病所困！



對此，有專家表示，別因長期的工作或家庭的壓力，讓身體不斷踩油門，而忘了踩煞，長期下來導致自律神經失衡了！

網友熱議9大自律神經失調煩惱（按圖👇👇👇）

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Facebook粉專《安適生活｜營養保健｜運動生活｜心靈滋養》發文表示，別以為「睡不好」只是太累，因為你有可能已經被「自律神經失調」所困，以下也提供幾個症狀「自我檢視」，看看自己是不是也被疾病所纏身了：

- 躺在床上30分鐘還睡不著

- 清晨醒來再無法入眠

- 起身感到暈眩，頭暈目眩

- 常感到胸口悶，呼吸不順

- 喉嚨有異物感、卡卡的

- 經常腹瀉或便秘交替

- 容易出手汗或腳底出汗



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台灣營養師Ann表示，自律神經系統負責調節身體的各種基本功能，例如心率、呼吸、血壓、消化、代謝、體溫等；自律神經失調可能由多種因素引起，包括壓力、焦慮、慢性疾病、營養不良、荷爾蒙變化等。

該如何改善自律神經失調呢？台灣營養師Ann建議，平常可以攝取一些雞蛋和豆漿，因為雞蛋與黃豆中含豐富的膽鹼，膽鹼是神經細胞膜的成份，掌管訊息的傳遞，助於腦部的健康、紓解壓力、安定情緒；另外，也可以多吃糙米、發芽米，發芽的糙米中含有γ-氨基丁酸（Gama-AminoButyric Acid，簡稱GABA），是神經傳導抑制劑，猶如神經的煞車系統，可緩和不安緊張的情緒、放鬆促進睡眠，具有平衡自律神經的作用。

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若你有失眠、睡不好的症狀，也可以在睡前喝一杯紅棗茶，《神農本草經》將紅棗列為上品，其功效「主心腹邪氣，安中，養脾氣…等」，紅棗對神經系統具有神經保護活性，降低大腦受到氧化壓力的傷害，達到抗憂鬱與紓壓的效果。

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