開心食物｜缺鈣易怒B雜不足易憂鬱？10種快樂食物補7大營養多吃蕉

最近疫情和天氣變化讓你心情低落、憂鬱、情緒起伏很大嗎？



營養師提醒，許多心理疾病和情緒問題都是吃出來的，補充鈣和鎂這2種天然鎮定劑，有助穩定情緒放鬆肌肉，另外還有10大快樂食物不訪試試。

10大快樂食物（按圖）

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台灣陳怡錞營養師表示，現代人生活壓力大，大腦需要分泌較多的壓力荷爾蒙來幫助對抗壓力，也需要製造各種神經傳導物質來應付大腦需求，當營養素供應不足時，就會導致神經傳導物質無法順利製造，容易造成情緒低落、提不起勁、抗壓力差，甚至是失眠和憂鬱、焦慮。所以，從預防醫學的角度來看，許多心理疾病和情緒問題都是吃出來的，與營養不良息息相關。

她大推10大快樂食物，包括牛奶、乳酪、蛋、黃豆、高脂魚類、全穀物、堅果、深綠色蔬菜、番石榴和香蕉，建議平常就要均衡攝取，才能遠離憂鬱焦慮。她也進一步解釋這10大樂快食物的由來。

一、蛋白質

胺基酸是神經傳導物質的基本材料，不同的神經傳導物質所需要的胺基酸材料是不同的，例如：血清素的材料是色胺酸、GABA的材料是麩胺酸、腎上腺素的材料是苯丙胺酸、多巴胺的材料是酪胺酸。這些胺基酸，我們可以從富含蛋白質的食物當中來獲得，例如：黃豆、魚、海鮮、蛋、各種肉類、奶類等。

二、鈣

鈣質除了跟骨骼有關之外，也跟情緒有關。缺鈣會讓身體處於過度興奮的狀態，容易出現情緒起伏大、易怒、急躁、失眠等現象。乳製品、小魚乾、黑芝麻、板豆腐都是鈣質豐富的食物來源。

三、鎂

鈣和鎂可稱之為「天然的鎮定劑」，鎂有助於穩定情緒和放鬆肌肉。深綠色蔬菜、堅果、豆類、全穀等食物都含有較豐富的鎂。

四、維他命B雜

許多維他命B雜都與神經系統的功能有關，例如：B1、B3、B6、葉酸、B12，缺乏其中一個都有可能造成憂鬱。奶類、全穀類、內臟、瘦肉、深綠色蔬菜、豆類、酵母等都是富含維他命B雜的食物。

五、維他命C

維他命C是腎上腺素合成所需的材料，壓力大時，腎上腺素的合成需求增加，也會增加體內維他命C的消耗，而研究也發現，抑鬱症患者血漿中的維他命C濃度較低。番石榴、柑橘類、奇異果、青椒、甜椒等蔬果都含有豐富的維他命C。

按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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六、維他命D

過去認為維他命D跟骨骼比較有關係，但近幾年研究發現維他命D也跟免疫系統、荷爾蒙、神經、肌肉等功能有密切關係，血液中低濃度的維他命D可能與憂鬱有關。曬太陽是人類主要獲得維他命D的來源，而食物來源則包括高脂魚類、蛋黃、肝臟、曬過太陽的乾香菇等。

七、Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）

DHA是Omega-3脂肪酸家族的其中一個成員，也是唯一能夠通過大腦血管屏障的多元不飽和脂肪酸，是構成腦細胞細胞膜的重要成分，補充DHA有助於增加腦部的血清素含量。

魚油當中的Omega-3脂肪酸，同時包含DHA和EPA，雖然DHA可以直接進入大腦，但EPA卻不能通過腦血管屏障，不過EPA可以透過減少發炎反應，來減少大腦損傷，研究也指出EPA可以有效減少發炎引起的抑鬱症；因此建議，平常要多攝取魚類來取代紅肉，其中又以鯖魚、秋刀魚、鮪魚、三文魚等魚類的Omega-3脂肪酸含量較高，也可以多攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油、印加果油來獲得其他的Omega-3脂肪酸，藉以達到抗發炎、保護腦部的好處。

腸道好菌很重要 乳酪、蔬果、全穀類要常吃

此外培養良好的腸道菌相也很重要，當腸道壞菌太多，腸道的發炎訊號會隨著肝門靜脈抵達肝臟，導致肝臟中的免疫細胞釋出訊號，啟動白血球的發炎反應，最後連腦部也受影響，大腦的發炎被啟動後，會直接導致認知與記憶功能受損。目前研究已證實，腸道菌相失衡，與抑鬱症、自閉症、過動症有關。平時可經常攝取含有益生菌的發酵食物，例如：乳酪、乳酪飲品、韓式泡菜，並且要攝取足夠蔬菜、水果、全榖雜糧，有助於維持良好的腸道菌相。

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