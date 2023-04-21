便秘飲食｜4體質易便秘中醫教6招改善　長期便秘或致自律神經失調

想要擺脫「便秘」問題，就要對症下藥才能有效改善。中醫師指出，有4種體質容易被便秘問題糾纏，可以透過改善生活習慣，幫助腸道更加順暢。



唯有對症下藥 才能解便秘

台灣中醫師李俊儀指出，「便秘」是指糞便在腸道內滯留過久，排便時間變長，導致排便困難、排便不暢、排便次數減少、糞便乾燥量少等問題。便秘程度有輕重可以是2～3天一次，也可以是1周一次或是1個月一次，而且每個人便秘的原因都不一樣，唯有了解便秘原因，才能對症下藥進行治療。

解決便秘6方法（按圖👇👇👇）

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引起便秘的原因

李俊儀也指出，現代人容易有便秘通常有幾個原因，有的是因水喝太少，導致腸道水分過少或有益菌種太少，讓大便太乾燥不好排出，或是日常食物缺少膳食纖維又常久坐久站不運動，而且加班忙碌也會讓人憋住便意和精神壓力大，這些都會導致便秘，久了還有自律神經失調的問題。

4體質容易便秘

李俊儀表示，除了上述的原因外，這4種體質也容易被便秘纏身：

1. 濕熱型

時常暴飲暴食的民眾，會容易有濕熱體質，這時吃飯放慢速度，只吃七分飽即可，然後多吃蔬果多喝水，避免油、炸、辣等過於燥熱食物。

2. 寒冷型

容易手腳冰冷的患者屬於寒冷型體質，要定時適度運動，改善氣血循環，冬天時可以常常泡腳，從外而內改善身體，減少便秘機會。

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3. 氣滯型

緊張壓力容易使體內經絡之氣阻滯不暢，造成便秘。從內部治療的話，要先保持心情愉快，減少壓力；外部要定時運動，改善身體的新陳代謝。

4. 陰虛型

體力差、精神差的身體，最好的改善方式就是運動，營養品和中藥的攝取可以輔助運動，讓身體更快變得健康。

治療便秘有3期

李俊儀也表示，中醫在治療便秘時共分為3期：

- 治療期：三餐用藥約1～3個月的時間，密集吃藥來改變體質。

- 反覆期：增減每日藥量，尋找吃藥的最佳時間，三餐吃藥只是方便，不是絕對。

- 穩定期：1日一次或是2～3日一次，吃藥不再需要餐餐吃，減少身心負擔。



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解決便秘有6方法

李俊儀建議民眾，可以改善日常生活的陋習，減少便秘形成的機會：

1. 多喝水

每天定時規律喝水足量的水分可以軟化糞便，改善便秘，但是一次大量喝水反而會影響消化、增加腎臟負擔，所以一次喝水不要超過1000cc。

2. 多吃青菜水果

膳食纖維可以幫助腸道吸收水分。非水溶性纖維可以促進蠕動，增加排便的動力；可溶性膳食纖維可以軟化糞便，避免大便過硬而造成便秘。

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3. 多吃益生菌

益生菌可以穩定腸道功能，促進食物消化吸收，防止廢物累積腸道。

4. 多多運動

每天走路30分鐘，不搭電梯爬樓梯，多做捲腹運動刺激腸道，循序漸進，持之以恆，1個月後身體就會改變。

5. 多點排便時間

不要因為時間不夠，就忍住便意，上廁所好好上，放輕鬆上，就不會傷害到腸道功能。

6. 多放鬆身心靈

只要是人都會有壓力，小孩有課業壓力，大人有經濟壓力，平時要找到放鬆自我的方法定時清空心理壓力，也是緩解便秘問題的方法之一。

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