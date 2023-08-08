腎石飲食｜最新研究高糖飲食增腎石機率40% 防腎石3招攝優質蛋白

美國健康營養調查於8月4日所刊登的研究報告，對象共有28000名成年人，發現糖攝入量最高的參與者比攝入量最低的參與者，患腎結石的機會高出接近四成，並增加患上高血壓和糖尿病的風險。



美國最新研究指出，高糖飲食與腎結石有關連。（資料圖片）

最新研究：高糖分增患腎石機率40％

美國健康營養調查（National Health and Nutrition Examination）於8月4日所刊登的研究報告，使用了2007年至2018年國家健康和營養調查數據進行分析，對象共有28000名成年人，平均年齡為48.03歲，其中男性為48％，女性為52%。研究中指出，糖攝入量最高的參與者比攝入量最低的參與者，患腎結石的機會高出接近40％。高糖飲食與腎結石有關連，進而通過刺激體重增加並導致肥胖、高血壓和糖尿病等。

根據美國國家腎臟基金會的數據，腎結石是很常見，可以通過尿液排出。但如果大型結石導致尿液堵塞，可能需要醫生將其取出。紐約西奈山衛生系統醫生Johnathan Khusid曾於報道中解釋，當尿液的正常化學成分發生紊亂時，就會形成腎結石。可能一種化學物質過多，或者尿液中的液體太少而無法稀釋，這樣晶體開始集結並形成腎結石。

按下圖看預防結石三法則：

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1）每天攝取足夠的鈣質

成年人每天需攝取1000毫克鈣，50歲或以上的成年人每天需攝取1000-1300毫克鈣。豐富鈣質食物包括牛奶及奶製品、加鈣豆奶、板豆腐、罐頭連骨沙甸魚等。



2）適量進食優質蛋白質

按照健康飲食金字塔原則進食優質蛋白質，如新鮮肉類、雞蛋、海鮮、魚、牛奶及奶製品。



3）控制每天攝取的鈉

根據世衞建議，每天攝取的鈉質在2000毫克以內。



按下圖看美國腎臟基金會4大禁忌飲食：

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糖攝入量最高的參與者會出現什麼問題？ 患腎結石的機會高出接近四成，並增加患上高血壓和糖尿病的風險...... 腎結石是怎樣形成？ 腎結石很常見，通常可以通過尿液排出，大型結石導致尿液堵塞.......

參考資料：U.S.NEWS／hello醫師