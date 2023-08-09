腸道健康｜美研究證益生元助調節血糖抗發炎　洋蔥蒜5食物助攝取

美國一項新的研究表明，攝取更多的益生元食物，有助調節身體的血糖，同時增強免疫力、消化功能，以及鈣和其他礦物質的吸收。



進食含豐富益生元的食物，可以促進微生物群的健康。（U.S.NEWS）

益生元是什麼？

美國加尼福尼亞州聖何塞州立大學研究人員，在波士頓舉行的2023美國營養學會上，公佈了一項全新的研究結果，證明進食含豐富益生元的食物，可以促進微生物群的健康。

益生元是植物中常見的化合物，可以刺激腸道中的好菌。美國克利夫蘭診所更指出，益生元有助增強身體的抗炎能力，調節腸道蠕動並影響個人的情緒。益生元還可以幫助控制食慾，促進鈣吸收以增強骨骼，並有助於減少可能導致疾病的腸道壞菌。

益生元益生菌有所不同。（網上圖片）

益生元、益生菌大不同

雖然兩者都有助於微生物組的健康，益生元是一種人體無法消化的膳食纖維，一些研究更將益生元描述為腸道肥料，而益生菌實際上是某些食物和補充劑的活微生物，有助維持腸道的好菌。國際益生菌和益生元科學協會 (ISAPP) 的建議，每天食用5克益生元便足夠人體所需。

按下圖看含豐富益生元5大食物：

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含豐富益生元5大食物

在這項研究中，研究人員分析了食品和營養數據庫 (FNDDS) 中的8690種食物。研究指出，含有最多益生元的食物是蒲公英、雅枝竹、大蒜、韭菜和洋蔥，每克食物含有約100至240毫克益生元。

1）蒲公英葉

蒲公英葉是益生元最豐富的來源之一，蒲公英葉同時含有豐富維他命 A、C、E、K及葉酸，另外也含有大量礦物質，如鐵、鈣、鎂和鉀等。

蒲公英葉是益生元最豐富的來源之一。（網上圖片）

2）雅枝竹

雅枝竹具有非常高的營養價值，有「蔬菜之王」之稱，雅枝竹含有益生元和益生菌，對胃腸道微生物非常有益，從而改善免疫力、消化和營養吸收，另外也含豐富膳食纖維、葉酸、鉀質和鐵質等。

雅枝竹具有非常高的營養價值，有「蔬菜之王」之稱。（網上圖片）

3）大蒜

大蒜也含有豐富的益生元，有助促進腸道健康，而且含豐富的硫胺基酸、蒜素、礦物質如鈣、銅、鐵、鉀、鎂、硒、鋅和維他命A、B1、C等。

4）韭菜

韭菜也是含豐富益生元的食物，而且熱量極低，其營養價值高，含豐富維他命C、B、A、β胡蘿蔔素、硫化丙烯、鈣、鋅、磷、花青素等營養素。

5）洋蔥

洋蔥含有豐富膳食纖維，也是含豐富益生元的食物，也含豐富的鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、鋅、磷、維他命E、B1、B2、B6、C、葉酸及多種胺基酸等，對人體健康相當有幫助。

益生元含量低食物

今次的研究報告指出，小麥類食品的益生元含量較低，益生元含量少的食物也包括乳製品、雞蛋、油和肉類。

小麥類食品的益生元含量較低。（網上圖片）

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參考資料：FoxNews／Sakshipost