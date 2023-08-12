10款蛋糕熱量排名 吃1件=3碗飯！營養師教吃不肥3法則幾時食最好?

蛋糕食肥人，這觀念大概沒人質疑，但基於它們的誘惑實在太大，不少人還是要用另一個胃去迎接它們。如果每日都要吃蛋糕，一個月下來，究竟會為我們貢獻多少體重呢？原來有數得計。計過後，還是想吃？營養師推薦這種食法，減肥中也可放膽吃。



天天吃蛋糕會有什麼後果？（RitaE@Pixabay）

日日食蛋糕1個月肥幾多？

日本三井能力開發研究所，以一個注意自身體重，飲食正常的女性為標準，計算在基本的日常飲食中，每日加入約300千卡的蛋糕，一個月後因而產生的脂肪量。

一天300千卡，一個月就是9000千卡。每克脂肪的能量為9千卡，9000千卡即是1000 克（即1公斤）脂肪。然而，脂肪並不會原樣粘附到身體上，而是儲存於脂肪細胞中。脂肪細胞含有約20%的水和其他物質及約80%是純脂質。因此，把1公斤除0.8，就得出真正重量1.25公斤。

結論：天天吃蛋糕，一個月會重1.25公斤！

1.25公斤聽起來可能不多，但已可令你的帶氧運動成果化為烏有。雖然這只是個模擬推算，其實並不是所有吸收的能量都會轉化為脂肪，1.25公斤也不會讓你看起來胖了，但重點是：脂肪是會變成看不見的內臟脂肪。另外，推算中300千卡的蛋糕，也只算超輕量級，一般蛋糕的卡路里，遠超此數！來看看這些熱門蛋糕的熱量排名（請按下圖👇👇👇）

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吃1件重芝士蛋糕=3碗飯熱量

最邪惡的重芝士蛋糕100克就達428千卡（一件蛋糕約150克），吃一件已等於吃了多於3碗白飯（白飯一碗約200千卡）！雖然蛋糕一般用上大量高糖高脂材料，但不同種類的蛋糕，卡路里的差距可高達一倍，這取決於成分。日本資深營養師淺尾貴子認為懂得揀，懂得吃，即使減肥也能吃。

蛋糕可以吃不肥？（ankilevitch@pexels）

蛋糕吃不肥3法則：

1 樸實鬆軟較健康：



質感細密的蛋糕意味著油脂與熱量更高；鬆軟的則顯示牛奶和雞蛋等原料較多，油脂較低。另外太多裝飾也是危險訊號，蛋糕的裝飾一般都會令影響健康的成分增加。

2 食蛋糕最佳時段：



蛋糕最適合做下午茶主角！用蛋糕作飯後甜品是最不智的，安排在午飯後兩小時，是因為這時間體溫高，活動量較大，代謝也較快。6時後就不宜再吃了。

3 最食唔肥配搭：



水果是蛋糕的最健康搭檔（kirschkuh@pixabay）

水果是蛋糕的最健康搭檔，水果富含食物纖維，可協助消化蛋糕的脂肪。可以說，水果戚風蛋糕是個相當理想的選擇。再配上一杯熱荼，消脂效果再提升。

參考資料：おとなの週末／cuty／早安健康