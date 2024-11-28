南瓜功效｜抗氧助防癌5大配搭功效倍升　日醫推介加1物穩定血糖！

南瓜低熱量高營養，一直是健康飲食的熱門選擇。香甜且飽腹固然可以獨當一面，簡單蒸熟已經很美味，但原來，用它來搭配不同的食材，能產生意想不到的功效！不同煮法也可令營養價值大提升。但糖尿病患者有種吃法絕對不宜。



南瓜功效｜抗癌抗氧化全身是寶

南瓜最大的組成部分是水，佔90%以上，低脂低卡，卻含豐富維生素、多種礦物質及稀有元素，最重要的是抗氧化物β-胡蘿蔔素的含量是瓜類之冠。因此南瓜不但被認為有抗癌、抗氧化、增強免疫的養生效果，更有助護眼美肌。

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連皮和籽一起吃，才不會浪費南瓜的營養。（Yuna Kim@Pixabay）

南瓜功效｜功效提升5大配搭

事實上，南瓜美味之餘食法也很多樣，懂配懂煮，營養價值更能進一步提升。台灣營養師高敏敏及日本名醫三浦直樹，都推介了南瓜加營好配搭。

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配搭1：南瓜＋綠豆 排便更順暢

南瓜配綠豆，可作甜品亦可放湯，吃完俟便暢通。（Vie Studio@pexels）

南瓜含豐富的纖維，本身已具有暢便的功效，搭配同樣富含膳食纖維、果膠的綠豆，加碼刺激腸胃蠕動，排便順暢效果更顯著。綠豆營養｜降血壓防肝硬化7大好處 3種最佳配搭加南瓜潤肺補氣

配搭2：南瓜＋洋蔥 消炎抗過敏

洋蔥配南瓜，可炒可做湯，是抗癌好幫手。（용증 노@Pixabay）

過敏和體內的發炎息息相關，所以增強免疫力，也可以改善過敏反應。南瓜豐富的β-胡蘿蔔素和玉米黃素等，可清除自由基，有抗發炎的功效。而洋蔥則富含硫化物，有助消除致癌物的毒性，兩者配合，可提升抗過敏效力。洋蔥功效｜1部位抗癌功效高30倍！4招助吸收點食最好？錯1步0營養

配搭3：南瓜＋牛肉 補血好配搭

牛肉煮南瓜，營養足血氣好。（joon2079@Pixabay）

瓜富含維生素B12、礦物質鈷、鋅、鐵等等都有助於製造血液，預防營養不足導致的貧血。以南瓜配搭含豐富鐵質的牛肉，增添美味之餘，更可提升補血的功效。營養師提醒，跟高鈣食物一起食用，會降低鐵質的吸收。炒牛肉貼士｜大廚6步醃牛肉用鹽更嫩滑！點切點炒鬆軟不韌關鍵1步

配搭4：南瓜＋粟米 護眼效果升級

粟米跟南瓜一起作煲湯材料，美味又護眼。（engin akyurt@Unsplash）

南瓜含豐富的β-胡蘿蔔素，β-胡蘿蔔素可轉化成維他命A，是一種對眼睛有益的營養素，對保護視力功效極佳。配合粟米中能提升眼部細胞活力的葉黃素，更可減低藍光對眼睛造成的傷害，護眼效果再升級。揀粟米貼士｜挑靚粟米睇2部位 1招叮粟米超甜營養更多5分鐘搞掂

配搭5：南瓜＋紅豆 助穩定血糖

紅豆配南瓜，可作為穩血糖的甜點。（zefe wu@Pixabay）

日本的癌症及糖尿病名醫三浦直樹就為糖尿病患者推介了「南瓜紅豆煮」這一食法。他指這配搭可使血糖趨於穩定，更有預防糖尿病併發症。首先紅豆與南瓜帶自然甜味，可不用使用精製糖，防止血糖驟升驟降。而兩種食材的強大抗氧化效果，能助細胞維持健康，強化血管，有利預防糖尿病併發症。鼎爺食譜｜陳皮紅豆糕宜用片糖軟滑必加1種粉 附快速煮紅豆貼士

南瓜功效｜2大煮法更吸收

除了以食材的搭配去提升南瓜的健康效能，原來也可透過烹調方式，去增加營養吸收，台灣營養師劉怡里就曾在媒體訪問中表示：炒南瓜更富營養！

南瓜用油去調理，營養會提升。（gahinggahing@Pixabay）

1 炒南瓜更富營養

南瓜中的重要營養成份β-胡蘿蔔素，屬於脂溶性的營養素，特點是遇油會更有利人體吸收，因此若選擇以健康食油去炒，南瓜的營養會有所提升。

南瓜打成蓉或糊狀進食，營養更易吸收，但糖尿病人不宜。（Couleur@Pixabay）

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2 做南瓜蓉助吸收

把南瓜壓成蓉製作濃湯或做南瓜泥，更有助人體吸收，很適合有咀嚼困難的長者，是取代白米等澱粉類攝取的方式之一，也可以再加入牛奶及蔬菜，令營養更均衡。不過要注意的是，這種方式因吸收速度更快，可能會導致血糖短時間內上升，所以要控制血糖的人不宜。

參考資料：高敏敏@ Instagram／Dr.Naoki Miura／元氣網