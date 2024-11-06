百香果功效｜紫/黃百香果有分別？催甜3招吃前先攪拌 1動作知幾酸

香甜多汁的百香果（熱情果）除了常見的紫紅色外，還有黃色品種！最近常在街市發現它們的蹤影，售價較紫紅色的品種略高，檔主也特別標榜爽甜多汁。但原來，單以顏色定哪種更好吃並不可靠。



百香果功效｜紫紅百香果、黃金百香果風味大不同

提到百香果大家可能會首先想到台灣，不過近年中國大陸亦產量豐富，香港市場售賣的也以這兩地的出產為主，也有來自越南和本地有機農場。百香果家族其實相當龐大，不過簡單地可以皮的顏色劃分，因為本地買到的品種即使產地不同，但都是以紫紅色的「台農一號」和黃色皮的「黃金百香果」為主。黃金百香果屬於較新的品種，跟大路的紫紅色百香果相比，除了外觀上的明顯差異，風味其實也大大不同。百香果功效｜護心血管防便秘熱情果5好處 美白瘦身糖尿食唔食得?

百香果功效｜紫色百香果 Vs 黃色百香果

1. 果實特點：黃色皮厚

除了顏色不同，其實黃色百香果的外皮較厚，果肉及種子也更為緊密。

2. 果汁：黃色更豐富

相關數據顯示，紫色百香果的果汁含量約為35%左右，黃色百香果的果汁含量約為45%左右，後者則更高一些。

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由於百香果不會完全成熟才採收，所以市場的黃色百香果很多時會帶綠色。（Marcello Aquino@Unsplash）

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3. 甜度：紫酸甜、黃香甜

紫色百香果酸度和甜度都高，入口酸中帶甜。黃色百香果酸度較底，入口更接近香甜。

4. 風味：黃色帶多種果香

紫色百香果以獨特的果香見稱，不過黃色百香果就更出人意表，有台灣果農指，每個人吃起來味道都不同，成熟度也會帶出不一樣的味道，有石榴、蘋果或荔枝等香氣。

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紫色百香果皮明顯比黃色薄，但果汁較黃色少。（Gina Alexandra Jacobs@pexels）

紫色百香果皮明顯比黃色薄，但果汁較黃色少。（Iurii Laimin@pexels）

百香果功效｜紫色不一定較酸？

由此可見，黃色百香果取價較高，也屬當然。而且由於是較稀有品種，需要較高的種植技術，種植的人也較少，也推高了價格。不過由於黃色百香果大受歡迎，所以在大陸一些產地正取代了紫色百香果，成為種植主流。事實上，單純以顏色去判斷百香果哪種更好吃其實並不可靠，因為改良品種也相當豐富，呈粉紫色的品種「滿天星」同樣是低酸高甜，反之另一黃色品種「香蜜」，有哈密瓜香氣，卻以酸甜見稱。

百香果的品種其實相當多，所以單憑顏色去判斷口味並不一定準確。(VCG)

百香果功效｜營養價值誰更高？

在營養價值方面，紫色和黃色的百香果並無特別差異，不管你喜愛哪種風味，都能獲得出色的營養價值。來看看百香果4大功效：

百香果功效1：含泛酸助維持血糖平衡

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百香果功效2：維他命A和胡蘿蔔素有助預防黃斑病變和乾眼症

百香果功效3：豐富膳食纖維助緩解便秘，和排走多餘膽固醇

百香果功效4：高鉀低鈉助降血壓、維持心臟健康

百香果吃的其實不是果肉，而是假種皮。（Any Lane@pexels）

百香果3招催甜

1：果肉晃動會較酸

百香果愈重代表果肉和果汁愈多，當稍微搖晃時，若感到裏面有東西搖動，代表果肉與果皮分離，果酸釋放，這吃起來會較酸。百香果功效｜降血壓助抗癌7大好處 香甜多汁挑選2招 宜日吃多少?

2：等皺皮才吃

果皮光滑的百香果其實並未完全成熟，會較酸。待果皮開始變皺時，才表示已經成熟，這時甜度會提高，酸味減輕。不過當心皺到乾便不再好吃。

果皮開始變皺時，代表已經成熟甜度會較高。(Photo-AC)

3. 吃前先攪拌

我們吃百香果是吃包着黑色種子和果汁的黃色假種皮，在吃之前用匙羹攪拌一下，把假種皮弄破，吃起來會感覺更多汁。

參考資料：newsmarket／農小蜂數智雲／元氣網