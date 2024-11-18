西蘭花功效｜西蘭花3大營養1部位比花蕾更豐富！抗癌防心臟病更佳

西蘭花作為一種便宜又營養價值很高的蔬菜，早就深入我們的飲食生活中，不過理所當然地，大家都只吃花蕾部分，莖和葉都扔掉。卻原來，西蘭花的莖才是營養寶庫，只要懂烹煮竅門，口感更是充滿驚喜。



西蘭花功效｜全能蔬菜抗老抗癌

西蘭花所含的營養素相當全面，營養價值在蔬菜中名列前茅。除了含豐富的蛋白質和膳食纖維，還有一系列的抗氧化營養素，其中最矚目的要算強大的維他命C含量，光是花蕾部分，已經是檸檬的2.8倍，據說吃100克就可以滿足一天的攝取量。加上胡蘿蔔素和多酚類等，都有助對抗自由基，被認為能減少細胞損傷，延緩衰老，也有助預防心血管和癌症等疾病。礦物質方面，西蘭花富含鉀，是維持細胞內外礦物質平衡所必需，雖然無法與菠菜競爭，但西蘭花的鐵含量卻是蔬菜中最高的。西蘭花煮法｜最留住營養洗切煮3秘技 1招保嫩綠冇草青味倒轉洗？

慣性被棄掉的西蘭花莖，無論營養價值和口味，都帶來驚喜。（Cup of Couple@pexels）

西蘭花功效｜莖比花蕾更有營養

西蘭花被奉為全能營養補充食品，但我們只吃花蕾把莖棄掉的慣常食法，竟然是把大量的營養浪費掉！根據推展日本國民健康生活的組織「日本健康俱樂部」的資訊指出，西蘭花的花蕾和莖都可食用，而且除了西蘭花所具有的一切營養優點，莖比花蕾含有更多的維他命C、β-胡蘿蔔素（維他命A）及葉酸。這三項亦是發揮西蘭花主要功效的營養素。

西蘭花這樣煮維他命大流失！2種烹調法最能留住營養

用水煮西蘭花，盡量縮短時間是防止營養流失的關鍵。（Hanna@Pixabay）

西蘭花功效｜西蘭花莖營養功效

西蘭花莖營養功効1：維他命C提升抗癌力

莖部有更豐富的維他命C，這是種具有強大抗氧化特性的營養素，氧化會導致與生活方式相關的疾病，例如癌症、老化和動脈硬化，而維生素C就具有使被氧化損傷的細胞恢復活力的作用，所以是美肌、抗老人病以及防癌的重要元素。

西蘭花莖營養功效2：β-胡蘿蔔素抗病毒

β-胡蘿蔔素被認為是健康的必需營養素，它可以在體內轉化為維他命A。維他命A具有保持喉嚨、鼻子和消化器官黏膜健康並保護其免受病毒和乾燥侵害的功能。與維他命C一樣，它也具有去除活性氧的作用，同樣可有效預防老化和一般都市病。紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔4大好處 日本醫學博士教2種食法吸收高9倍!

西蘭花中的葉酸能保護神經系統，也避免血栓、血管硬化，預防心臟疾病。（Photo-AP）

西蘭花莖營養功效3：葉酸預防心血管病

西蘭花莖還富含的葉酸，被稱為「造血維他命」，具產生紅血球及合成新細胞的功能，是胎兒發育必須營養。葉酸更是心血管的危險因子同半胱胺酸的剋星，能代謝這種有害的胺基酸，保護神經系統，也避免血栓、血管硬化，預防心臟疾病。

西蘭花莖食法｜日本大廚分享煮法 味香甜媲美蘆筍

莖在一棵西蘭花中佔比不少，扔掉實在太可惜。其實除了更富營養，在口味上也絕不遜色。莖沒有西蘭花典型的青草味，而且口感香甜，味道就像蘆筍一樣。不過西蘭花的主莖纖維較硬，一向被認為難以食用。其實只要簡單處理便可。看看具20多年經驗、且擁有個人烹飪著作的日本大廚岩野上幸生分享西蘭花莖的簡易處理法：

大莖底部看起來乾燥的部分相當硬。

1. 大莖底部看起來乾燥的部分相當硬，必須切掉。

宜切掉外皮

2. 切掉外皮

縱向會看到深色的外皮部分都要去掉。

3. 縱向會看到深色的外皮部分，要全部去掉。

縱向會看到深色的外皮部分。

4. 剩下這些不同顏色的部分亦不易咀嚼，也要切走。

剩下這中心部分就是美味所在。

5.剩下這中心部分就是美味所在。

可按自己的烹調需要切成不同形狀。

6.可按自己的烹調需要切成不同形狀。

注意如果跟花蕾一起烹調，莖所需的時間要稍長一點。也可以將莖切成條狀或塊狀，用作炒菜或湯的配料。



資料來源：飲食店独立学校 /こうせい校長@youtube／日本健康俱樂部／noguchi farm

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