西洋菜營養｜41種蔬果營養比較西洋菜100分菠菜86　含1物護骨防癌

西洋菜（Watercress）又名豆瓣菜，於初冬至春末最為當造，街市現在已陸續見到它的蹤影。我們一般只知菠菜、西蘭花營養價值高，卻忽略了常用作煲湯的西洋菜。原來在41種蔬果中它排名第1，更獲得100分的滿分成績！究竟它憑什麼可以打敗其他食物，獲得滿分成績？



秋末初冬，街市上已有西洋菜出售。（鄒家鳳攝）

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西洋菜營養｜西洋菜100分 菠菜86分

西洋菜（Watercress）是街市常見的蔬菜，不過你又知道它是超級食物嗎？美國新澤西州威廉帕特森大學曾進行一項研究，調查41種蔬菜及水果，計算其鐵、核黃素、菸鹼酸、葉酸、維他命B 6、維他命B 12、維他命C、維他命K等營養成分。包括了大白菜、瑞士甜菜（豬乸菜）、甜菜根（紅菜頭葉）、菠菜等。

按下圖看41款蔬菜及生果營養價排名：

研究發現西洋菜的整體得分達100分，擊敗了大白菜（91.99分）、豬乸菜（89.27分）、甜菜根（87.08分）和菠菜（86.43分）。研究人員指，西洋菜含有多種維他命、礦物質，每天只需進食100克的西洋菜，所吸收的維他命C就足夠維持一天的需要。另外，它亦含有大量鐵、鈣、鉀和鎂質，是骨骼發展及維持健康所需成分。

美國新澤西州威廉帕特森大學有研究人員表示，在41種研究的蔬果之中，西洋菜的分數最高，而且更獲得100分滿分。（資料圖片）

西洋菜營養｜西洋菜含一種物質 減細胞病變助防癌

癌症一直是香港以至是全球人類的頭號殺手，想預防癌症，除了多做運動之外，研究人員指進食西洋菜亦可以減低細胞病變的風險。他們指出，西洋菜含有豐富的蘿蔔硫素，聲稱可以降低癌細胞在體內的活躍度。英國亦有類似的研究，表示吸煙者每日若進食85克的西洋菜，並持續8個星期，當自由基攻擊白血球時，白血球的損傷程度可以下降23%，而且增加血液中的抗氧化因子，減低細胞病變的機會。

按圖看西洋菜的其他營養成分

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西洋菜功效１：改善眼睛乾澀

非常豐富的維他命A，對於現在大量使用3C產品的人，常有乾眼的狀況是非常適合補充。

西洋菜功效２：抗氧化助防癌

西洋菜也屬於十字花科能增強免疫力、含維他命C和鐵，並具備了十字花科蔬菜的抗氧化、抗癌功效，能有效增強孩子的免疫力。

西洋菜功效３：護骨

含豐富鈣質，護骨防骨質疏鬆，對於成長期孩子的身高及牙齒發育，都有非常好的幫助。

西洋菜功效４：消炎抗菌

西洋菜的花和籽含有芥子油，芥子油具有消炎抗菌的功效，含有多種的植化素。

西洋菜營養｜富含維他命A常乾眼者多吃 簡單烚煮美味兼增免疫力

西洋菜含有豐富的維他命及礦物質，而且研究指有助減低細胞病變的機會。（VCG）

西洋菜禁忌｜攝取過量易刺激膀胱 傷胃、腎臟

雖然西洋菜對身體有益，不過研究人員亦指出，進食過量的西洋菜反而會刺激膀胱、腎臟和胃。想從西洋菜中吸收更多營養，不一定要清炒白烚，用它滾湯一樣可以，不妨參考以下食譜！

【健康湯水食譜】西洋菜章魚豬腱湯補而不燥 1招減低西洋菜苦味

【健康湯水食譜】西洋菜紅蘿蔔豬骨湯 熱氣咳嗽救星

（資料來源：Vogue Taiwan、疾病預防中心CDC）