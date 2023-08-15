蔬果保存｜免加促腐爛蔬菜忌與哪些生果同放？8種蔬果不宜冷藏

香港地少人多，人均住屋空間愈來愈少，就連雪櫃也較迷你。不少雪櫃是蔬菜水果放在同一格，即存放在蔬果格。原來不少蔬菜及水果不可以放在一起，究竟什麼原因？



水果產生催熟劑 易令肉質變軟產生香氣

蔬菜、水果不能同放的原因是來自水果，水果會產生一種催熟劑，可以分成更年性水果及非更年性水果，更年性水果採收後會自行生產乙烯催熟，屬於後熟水果，使水果變軟及產生香氣，並將澱粉分解成糖分。如柿、香蕉、木瓜、芒果、牛油果、蘋果、梨、桃 、無花果、番茄、西瓜、菠蘿等，都是更年性水果。而非更年性水果，指的是採收後久放也不會更加熟成的水果，如士多啤梨、提子、車厘子、蓮霧、番茄仔、火龍果、檸檬、荔枝、龍眼、藍莓、石榴等。

更年性水果採收後會自行生產乙烯催熟。（網上圖片）

綠葉蔬菜水果分開放 乙烯會加速蔬菜變黃

綠葉蔬菜和某類水果分開存放，特別是會釋放乙烯氣體的更年性水果，乙烯氣體會加速蔬菜變黃，減低蔬菜的保存時間。有些蔬菜在室溫下保存效果最好。根類蔬菜儲存在通風良好、陰涼、乾燥的地方，遠離濕氣及熱源。例如洋蔥和薯仔要分開存放，因為薯仔靠近洋蔥會更快發芽。

乙烯氣體會加速蔬菜變黃，減低蔬菜的保存時間。（網上圖片）

水果蔬菜在雪櫃怎麽放？

水果和蔬菜適合擺放在雪櫃的下方即蔬果格，這樣不容易凍壞。而雪櫃放太多東西反而會影響保鮮度，最好只用70%空間。

按下圖看8種常見蔬果不用放雪櫃：

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8種常見蔬果不宜放雪櫃

1）番茄

未完全熟透的番茄，可以放在室溫保存，因為番茄的香甜味道在低溫下會流失。成熟及腍身的番茄，可以用保鮮袋包好放在雪櫃。

茄的香甜味道在低溫下會流失。（資料圖片）

2）薯仔

薯仔建議放在陰暗涼爽的地方，因為潮濕是薯仔變軟及壞掉的原因。如果放在雪櫃中，薯仔的澱粉會轉化成糖分，煮食時便會變色。

3）蒜頭

蒜頭最佳的存放方式是保存在乾爽的地方，因為雪櫃的濕度會令蒜頭發芽，發芽會消耗營養物質，導致營養價值大大降低。

雪櫃的濕度會令蒜頭發芽。（資料圖片）

4）洋蔥

沒去皮的洋蔥可存放於室溫，放在雪櫃會因為潮濕而變成軟身及失去爽脆。反之，去皮的洋蔥需要放進雪櫃，因為去皮洋蔥接觸陽光便會發芽。

5）南瓜

未切開的南瓜可以在室溫存放一個月以上。若已切開就要把南瓜籽挖掉，包上保鮮紙放進雪櫃，也可能保存一個星期。

6）粟米

粟米理論上可以直接放進雪櫃，可是，溫度太低反而會使粟米變乾，保持濕度才能夠讓粟米粒飽滿，粟米在室溫下正常可存放一星期左右。

溫度太低反而會使粟米變乾，保持濕度才能夠讓粟米粒飽滿。（資料圖片）

7）香蕉

香蕉可承受的最低溫度約在攝氏15度左右，而蔬果格的溫度低許多，會讓香蕉凍傷及變黑。

8）西瓜

冰凍的西瓜是消暑佳品，可是低溫會影響西瓜的營養和抗氧化力，所以未開的西瓜可以存放室溫，開了的西瓜也要盡快食用，否則才需要放進雪櫃。

低溫會影響西瓜的營養和抗氧化力。（資料圖片）

參考資料：U.S.NEWS／風傳媒