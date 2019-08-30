【水果營養】飯後果有助消化排宿便？中醫提醒要分清生果寒熱屬性

中午午餐會後，台灣小資女小潔（化名）總會拿出一大盒豐盛的水果，分享給同事們，大夥兒發出驚嘆聲，她也趁勢向同事提倡飯後吃水果有助消化，像她連吃兩個多禮拜，午覺起來都能馬上跑廁所，宿便清得一乾二淨。

不過，站在中醫角度，飯後吃下大量水果能立即排便，恐怕不是腸胃功能變好，而是吃了過多屬性較寒的水果導致腹瀉，台灣水果甜，長期下來容易加重體內濕氣，腸胃蠕動還會因此變差，起初雖然一路順暢，長久反而累積腸道寒氣，可能造成腸道蠕動變慢、進而便秘。

台灣馬偕醫院中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩說，中醫認為萬物皆有屬性，主要分為寒、涼、平、溫、熱，台灣水果種類多元，加上農業技術精良，使水果甜又多汁，夏天當季水果多屬寒涼。

就例如......（按圖放大看清夏天當季水果屬性）▼▼

+ 6 + 5 + 4

多數女性運動量少，長時間久坐辦公室，加上生理期等，相對於男性，體質多偏寒涼。寒涼體質的表現為手腳冰冷、血液循環不佳、腸胃蠕動功能較弱，這時若每天吃下大量寒涼屬性的水果，會使脾胃功能更弱，易腹瀉、怕風怕冷，月經來潮時也容易出現血塊、經痛、小腹脂肪偏厚等症狀。

反觀，若體質熱性的民眾，有著口破、便秘、怕熱多汗等問題，則不建議大量吃下熱性水果。在水果選擇，熱性體質禁忌較少，畢竟多數水果仍屬寒涼類。但建議每人每天只要吃兩個拳頭大小的水果即可，其餘營養素可從蔬菜、五穀雜糧、肉類均衡攝取。

台灣開業中醫師吳明珠說，若知自己體質，建議可吃平性水果，像蘋果、葡萄、木瓜等，也可以向中醫師請教，自己適合吃哪一些蔬果。

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