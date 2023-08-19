味精無益？燕麥奶可多喝？蔬果片好健康？1文破解6大常見食物迷思

「朱古力少吃為妙、煮菜不要加味精、薄餅高油高澱粉要少碰……」這是你對食物好壞的認知？你以為的好食物，真的就無害嗎？



就算無毒的水，喝多了也可能會水中毒！以下台灣營養師酈月慧破解一般人對食物的認知，正確吃才健康。

常見食物迷思（按圖👇👇👇）

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Ｑ：豬油高溫油炸不易變質？

多元不飽和脂肪酸如葵花籽油、大豆油等，高溫下會變質，而豬油含膽固醇加熱後易氧化。因此單元不飽和脂肪酸如橄欖油、苦茶油等，穩定性高，是油炸時的好選擇。

Ｑ：朱古力少吃為妙？

85％含量的黑朱古力有益心血管。台灣營養師酈月慧說明，可可中含有色胺酸可放鬆心情，含多種黃烷醇（flavanol）可促進一氧化氮的活性，可降低LDL（壞膽固醇），增加HDL（好膽固醇）；餐前一小片85％可可，還能抑制食慾。研究指出，每周吃朱古力超過一次，冠狀動脈疾病風險降低8％。

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Ｑ：味精不健康，煮菜千萬別加？

研究指出，味精對身體是安全的，使用味精後，鹽的使用量減少近60％，同時也能減少吃進其他的人工添加物，如雞粉、鰹魚粉等。

Ｑ：燕麥奶可多喝？

酈月慧強調，燕麥奶沒有奶，是燕麥加水，經過加工後β-葡聚醣好吸收，但GI值增加，喝多了會影響血糖、增加三酸甘油酯，還會使體重暴增。建議每日不超過240c.c.，並搭配蛋白質食物如蛋、無糖豆漿等。

Ｑ：蔬果脆片是健康小點心？

小心蔬果脆片油脂破表！蔬果脆片為了追求口感，多為油炸加工，並添加大量調味料、化學添加物以增加風味、延長保存期限；不僅失去了健康的本質，製造的過程中維他命B與C等營養素早已流失，與零食無異。

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Ｑ：薄餅超肥少碰的好？

酈月慧表示，薄餅熱量高低，取決於餅皮的厚度！用新鮮番茄醬的茄紅素，搭配低脂高鈣的馬蘇里拉芝士（Mozzarella）與低脂海鮮的瑪格麗塔薄餅，一片大約150大卡；薄皮海鮮薄餅也能均衡營養。

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