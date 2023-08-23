腸胃炎｜BBQ生熟食材易交叉污染　醫生提醒急性腸胃炎4情況即求醫

撰文：中天新聞網
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中秋節即將到來，吃烤肉是重頭戲，小心大吃大喝之後吐又拉「倒胃口」！雖然已經秋天，氣溫仍然高溫濕熱，是細菌們繁殖的最佳環境。如果食材保存不當、未烤熟或生熟食材交互污染，造成沙門氏菌、金黃葡萄球菌、曲狀桿菌症、腸炎弧菌、腸出血性大腸桿菌等感染源出現。醫師表示，中秋大啖烤肉時，要防止急性腸胃炎掃興。

烤肉含有大量油脂及蛋白質，需要長時間的消化；吃多了，就容易引起消化不良、胃脹氣、便秘或有害物質停滯體內等種種腸胃問題。如還沒烤熟，就急著吃，還可能引起腹瀉、腹痛、嘔吐，嚴重會發燒等症狀，老人、小孩、腸激躁症患者，都是腸胃炎好發高危險群。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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台灣衛生福利部桃園醫院醫師王淳峻表示，治療上，感染腸胃炎症狀較輕者可服用口服電解質液，以防脫水，必要時需短暫禁食，待病症緩解後，才從易消化、少油脂的食物少量開始吃起。若已有嚴重急性腹瀉症狀，應要住院治療並接受靜脈注射輸液，特別是幼兒、老人或慢性疾病的患者（例如糖尿病、慢性肝病及慢性腎臟病）一定要儘速就醫。

台灣衛生福利部桃園醫院護理師鄒瑞瑩表示可以注意下列六點：

1. 低溫保存新鮮食材（10℃ 以下），避免細菌增殖。
2. 觸碰食材前後，一定要清潔雙手。用肥皂搓揉至少15秒以上。
3. 手上若有傷口，請勿觸碰食材，以免金黃葡萄球菌感染。
4. 肉類、海鮮與蔬菜應分開處理，減少食物交叉污染的機會。
5. 不要生食肉類與魚類，需烤熟肉品與內臟內部。
6. 生食與熟食的餐具應分開，混著使用容易細菌污染。

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台灣王淳峻醫師提醒，若得到腸胃炎，在症狀消失前暫先不要進食，但需補充水分、鹽、葡萄糖以避免脫水；若心跳、血壓、呼吸、意識改變等，需立即送醫。

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