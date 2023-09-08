銀髮血糖｜長者血糖多少才正常？出現4症狀要小心！降血糖5大食物

糖尿病是香港常見的慢性病之一，很多長者容易出現血糖升高，那麼對於長者來說，血糖多少算正常？如何在飲食上維持正常血糖？



對於長者來說，血糖多少算正常？（資料圖片）

長者血糖值多少代表正常？

美國護士教育學家Debra Sullivan博士指，我們要使用血糖圖表值來幫助人們設定目標，並監控他們的糖尿病。所以有測量血糖值的需要，長者的正常血值應該如下：

長者正常血值：

1）空腹血糖（餐前血糖）：90-130mg/dL

2）睡前血糖：90-150mg/dL

3）糖化血色素：<7.5%

4）血壓：<140/90mmHg



成年人正常血值：

1）空腹血糖（餐前血糖）：<100mg/dL

2）睡前血糖：<110mg/dL

3）糖化血色素：<5.7%

4）血壓：<120/80mmHg



如果測量空腹血糖，建議在早上起床之後測量，也就是至少8小時不進食食物；如果是測量餐後血糖， 那麼建議在吃完飯之後2小時左右測量；如果是測量隨機血糖，那麼測量的時間則沒有任何限制，24小時內隨時都可以進行。

一天的血糖值波動情況。（zenfs）

怎樣才診斷為糖尿病？

以上提供了長者正常血糖值的範圍，是不是超過了這個正常範圍，就診斷為糖尿病呢？Debra Sullivan指出並不是這樣的，我們以空腹血糖為例，如果超過了正常血糖值，臨床上一般稱之為空腹血糖調節受損，還不能診斷為糖尿病，如果在這個階段患者積極改變生活以及飲食方式、積極調理，那麼往往是可以恢復到正常範圍內的。但是，當任何時間內血糖值大於200mg/dL，這個時候我們才能診斷糖尿病。

最新的糖尿病診斷標準為空腹血糖值大於130mg/dL，而餐後2小時血糖值大於200mg/dL，任何時間內血糖值大於200mg/dL。另外需要強調的是，如果是1次測量出現血糖值異常，還需要再進行一次血糖測定，如果多次血糖測量都超標，就能夠診斷為糖尿病。

糖尿病症狀有哪些？

1）經常感到口喝

患者經常感覺到口乾舌燥，總是想飲水，而且在飲水之後往往還不解渴，所以他們的飲水量明顯較多，飲水也更加頻密。

2）食量增加

糖尿病人群常常餓得比較快，經常感覺到饑餓，就算是進食了，也很快又感覺肚餓。

3）尿頻

患者飲水多的同時，也會出現明顯的多尿改變，主要表現在排尿的次數明顯增多，有的比較嚴重的人，可能1小時就會排尿一次。

4）體重下降

儘管糖尿病患者吃得多，但還會出現體重下降的現象，患者往往沒有任何徵兆就出現了比較明顯的體重下降，有的人可能一個月就瘦幾公斤。

如何預防高血糖？

預防高血糖應減少進食葡萄糖及蔗糖含量高的食品。吃飯要細嚼慢咽，這樣可以防止血糖在短時間內快速上升，而且一次不要吃太多，有七八分飽就夠了。另外，需要加強鍛煉身體，以飲食節制及運動等方法來控制血糖。睡眠方面也非常重要，睡眠不足或壓力過大會引發激素分泌，此時會令人產生進食的錯覺。而睡眠欠佳，高血糖或罹患糖尿病的風險也會上升。如果想降血糖，也可以進食以下的食物。

按圖看哪些食物有助降血糖：

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5種有助降血糖食物

1）肉桂

肉桂含多酚類抗氧化物，可以阻擋糖分的吸收，減低血糖飆升現象，同時刺激身體製造胰島素來降血糖。肉桂亦是高膳食纖維的食物，每100克肉桂含有53克膳食纖維，纖維有助控制空腹血糖及餐後血糖。

建議食用：每日進食1克（約1/3茶匙）肉桂。



2）洋蔥

洋蔥中含有類似降糖物質甲苯磺丁脲，具有降血糖作用。此外，更含有一種抗糖尿病的化合物，可刺激胰島素合成及釋放的作用，不但可以降低血糖，還能抑制高脂肪飲食引起的高膽固醇及治療糖尿病併發症。

建議食用：每星期進食2至3次洋蔥，每次100克。



3）蒜頭

蒜頭含豐富的膳食纖維，每100克蒜頭含有16.9克膳食纖維，纖維可有效控制空腹血糖，另外，蒜頭亦含大蒜素，大蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。但注意蒜頭的副製成品，如蒜鹽、蒜蓉粉或蒜油，都不含這種大蒜素。

建議食用：每日進食1至2粒蒜頭。



大蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。（資料圖片）

4）秋葵

秋葵富含水溶性果膠及黏液蛋白，可減慢糖分的吸收，降低人體對胰島素的需求並抑制壞膽固醇，另外，每100克秋葵含有3.5克纖維，纖維可有效控制空腹血糖、餐後血糖、糖化血紅蛋白及脂類代謝。而秋葵中的類胡蘿蔔素能維持胰島素的正常分泌及運用，因此有穩定血糖的功效。

建議食用：每星期進食2至3次秋葵，每次100克。



5）牛油果

牛油果含豐富水溶性及非溶性纖維，每100克含有6.8克膳食纖維，牛油果的高纖維有助我們穩定血糖，減少身體對胰島素的需求，美國有研究指出，牛油果可延長人的飽肚感，血糖也沒有受影響而提升。但牛油果的脂肪含量也高，每100克有14.7克脂肪，所以要注意食量。​​

建議食用：每星期進食2至3次牛油果，每次70克。



牛油果可延長人的飽肚感，血糖也沒有受影響而提升。（網上圖片）

參考資金：MedicalNewsToday／照護線上