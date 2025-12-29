戒口食物｜忌辛辣≠只戒辣？醫揭戒口食物分6類　長者兒童要這樣吃

出現上火、嗓子疼等不適，你可能會自覺少吃辛辣食物；生病就醫，醫生也會說少吃辛辣食物；服用有些藥物也有「忌食辛辣」的提醒。那麼，所謂「戒口辛辣食物」就是不吃辣椒嗎？戒口時要注意什麼？



忌食辛辣 不只是辣椒

蘇州大學附屬第二醫院皮膚科副主任醫師劉醫生表示，忌口辛辣食物其實是指，所有強烈刺激性的食物都要少吃。刺激性食物分為3類：

蔬菜類：除辣椒以外，還有洋蔥、韭菜等。

調味品：胡椒、花椒、八角、桂皮、芥末等。

飲品類：啤酒、小甜酒、氣泡酒等。



戒口的食物有哪些分類？

戒口也稱「禁口」「食忌」。狹義的戒口是指患病時的飲食禁忌；廣義的戒口，還包括因年齡、體質、地區和季節不同，忌吃或少吃某些食物。

北京中醫藥大學崔教授表示，有可能需要戒口的食物可大致分為以下6類：

1. 發物類

即富含營養或有刺激性、容易誘發某些疾病或加重已發疾病的食物，包括豬頭肉、雞肉、蝦、蟹等。

2. 辛辣類

辣椒、大葱、生薑、大蒜、花椒、酒類等。

3. 生冷類

西瓜等生冷水果，蘿蔔、苦瓜等寒涼蔬菜，冷飲等。

4. 海鮮類

蝦、蟹、貝類、魚類等水產品。

5. 油膩類

豬油、動物內臟、油炸及燒烤食品。

6. 其他

濃茶、食鹽、醬油、豆醬、鹹菜、糖果、糕點等。

忌口不是什麼都不吃

忌口是相對的，沒有絕對不能吃的食物，只有適合與不適合。科學的忌口應根據自身狀況靈活運用，不要盲目忌口，將忌口變成不吃，導致營養不良，危害健康。

中國中醫科學院望京醫院腫瘤科副主任醫師王芳分享一份忌口的具體講究：

因時忌口

即根據人體對外界氣候的反應，適時調整飲食。

春季，宜多吃蔬菜和豆類，不宜吃油膩辛辣，以免上火。

夏季，飲食應以清淡為主，避免油膩，不要貪食生冷瓜果。

秋季，宜多吃梨、芝麻、蜂蜜、甘蔗及乳製品等柔潤食物，少食辛辣。

冬季，可多吃羊肉等温熱性食物，勿食冷食。

因人忌口

兒童所吃的食物應與其消化功能相適應，注意攝入優質蛋白質以及維生素（維他命）、礦物質。

老人應以温、熱、熟、軟的食物為主，節制脂肪和糖類，多吃清淡素食和乳製品，忌黏硬生冷的食物。

女性孕期應注意營養均衡，食物品種多樣化，少量多餐，少吃過鹹、過甜的食物，忌煙酒、辛辣、油膩、刺激的食物。

因病忌口

治病期間，既要服藥，又要飲食調理促進病癒。比如，咽炎患者有咳嗽症狀，通常要忌食辛辣、油膩食物，以免刺激咽喉，加重病情。但是過敏性哮喘或食物過敏也會導致咳嗽，應忌食魚、蝦等過敏性食物。

