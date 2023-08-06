愛玉｜減肥消暑聖品！分辨天然愛玉4招　自製愛玉6步原來是洗出來

愛玉嚐起來清涼可口，是許多人夏天必吃的消暑聖品，而大家所熟知的愛玉，其實就是透過在水中搓洗愛玉籽後，靜置凝固所製成的，加上一點檸檬糖水，更能為其增添風味，但多數人都不知道，愛玉其實是台灣土生土長的特有亞種，全世界只有台灣種植愛玉籽。



究竟愛玉具有哪些營養成分？如何判斷自己買到的是否為天然愛玉凍？又該如何自己在家手做愛玉凍呢？

如何分辨是否為天然愛玉凍？（按圖👇👇👇）

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熱量低、水分含量高！ 愛玉的營養成分你不可不知

愛玉籽具有膳食纖維、葉酸鈣質、鉀、鈣、鐵、維他命A、維他命E、維他命B1、維他命B2等營養成分，但多數人會因其口感與味道，不會直接食用，因此大家所熟知的「愛玉」，其實就是「愛玉凍」，是由愛玉籽與水搓洗而成，凝固後便會呈現果凍的模樣。

此外，根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，原味的愛玉凍的熱量極低，每100公克僅含有1大卡，並富含高達99.3公克的水分，適量食用可以增加飽足感。

而適量食用愛玉除了可以增加飽足感，還能有助於減肥與消暑，但須注意以中醫的角度來看，愛玉籽本身屬於寒涼性食物，體質寒涼者應減少食用為佳。

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如何分辨是否為天然愛玉凍？ 可從這4方法著手

市面上的愛玉凍琳瑯滿目，許多店家為求快速與美觀，不但不會以純手工的方式洗愛玉，還會添加一些食品添加物。儘管這些食品添加物，大多都符合食品安全規範，不會對人體造成傷害，但為了身體健康，民眾還是可從這4個方法，分辨自己購買的是否為天然愛玉凍：

- 方法1：天然的愛玉凍通常較為混濁，且含有愛玉籽上黏附的紅色細絲。

- 方法2：天然愛玉凍在製成後，會逐漸縮小並有出水現象，而且切得愈碎，出水現象愈明顯；非天然的愛玉凍則較為透明，也比較不會出水。

- 方法3：天然愛玉在沸騰的水中不會立即融化，而非天然的愛玉則會馬上融化。

- 方法4：一般而言，在口感上，天然愛玉吃起來較微軟Ｑ，但非天然愛玉則偏硬，且較為結實。



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愛玉是洗出來的？6步驟教你做出好吃的愛玉

製作愛玉需準備的食材有愛玉籽20克、含有礦物質的水100ml，備好上述食材後，即可開始依照以下6步驟製作愛玉：

- 步驟1：將愛玉籽倒入棉布袋後綁緊。

- 步驟2：雙手和容器都清潔乾淨後，倒入含有礦物質的水100毫升至容器中。

- 步驟3：將棉布袋放入水中，徹底沾濕後靜置5分鐘。

- 步驟4：拿起沾濕的棉布袋，放在手心來回搓揉10分鐘，在這個過程當中，愛玉籽會洗出膠質，不僅會讓水轉為橙色，摸起來也會有種黏滑感。

- 步驟5：將愛玉水靜置於室溫下約半小時，直到凝固。若想要加速凝固時間，也可將愛玉與容器放入1個外盆內，並在外盆放入冰塊。

- 步驟6：等到愛玉凝固後，就可以封上保鮮紙，放入雪櫃冷藏，並降低出水，要使用時再取出來分成塊狀，避免因出水而融化。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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