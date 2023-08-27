代糖｜會致癌嗎？患糖尿病、減肥中可吃？營養師分享吃甜自保3招

WHO轄下組織「國際癌症研究中心」早前正式將常見的甜味劑「阿斯巴甜」列為「可能致癌物」，引發關注，究竟這代表甚麼意義？糖尿病友還能食用阿斯巴甜嗎？



阿斯巴甜是生活中常見的人工甜味劑，包括零卡可樂、香口膠等產品都會添加，以減少蔗糖的使用、降低熱量，不過世界衛生組織（WHO）的「國際癌症研究中心（IARC）」與「食品添加物聯合專家委員會（JECFA）」於7月14日共同發佈阿斯巴甜的危害與風險評估報告，宣佈將阿斯巴甜列入「2B可能致癌物」。

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IARC在審查阿斯巴甜的「有限證據」後，將阿斯巴甜歸類到「2B可能致癌物」列表中；而JECFA的評估結果認為，沒有足夠證據認為應改變原先標準，因此維持原先訂定的標準：阿斯巴甜的每日攝取容許量40毫克/每公斤體重。

台灣衛福部食藥署表示，當地在阿斯巴甜作為添加物的管理上，目前可在各類食品中，視需要適量使用，至於「適量」指的是達到預期效果之最小量為限制，食藥署也表示，後續將持續關注IARC與JECFA報告，及國際間對於阿斯巴甜安全性之評估與管理動向，作為修正參考。

阿斯巴甜將與泡菜同列2B類致癌物

IARC以致癌證據的確鑿程度作為依據，將致癌物分為4個級別，包括：

（一）1類致癌物

對人體有明確致癌性的物質，目前有126項，較為人所熟知的包括黃麴毒素、尼古丁、空氣汙染、加工肉品、環氧乙烷、苯駢芘（煎炸烤產生）、砷、鎘、苯、甲醇、石綿、酒精、檳榔等等。

（二）2A類致癌物

對人體致癌的可能性較高的物質，在動物實驗中發現充分的致癌性證據，在人體上的實驗證據有限，目前有94類，包括紅肉、縮水甘油、丙烯醯胺、亞硝胺、瀝青、DDT（殺蟲劑）、65 °C 以上的熱飲、輪班工作等。

（三）2B類致癌物

對人體致癌的可能性較低，動物實驗致癌性證據尚不充分，對人體的致癌性的證據有限，目前有322項，常見的有泡菜、日本血吸蟲、鉛、鎳金屬及其合金、柴油燃料、汽油、DEHP（塑化劑）、電磁波、手機等。

（四）3類致癌物

對人體致癌性尚未歸類的物質或混合物，對人體致癌性的證據不充分，在動物實驗中致癌性證據不充分或有限，目前共有500項，包括咖啡、喝酒、染髮產品等。

IARC將阿斯巴甜列在「2B類致癌物」，也就是和泡菜、塑化劑同一類。這主要是來自於一份法國針對10萬人的觀察性研究結果，認為攝取阿斯巴甜等人工甜味劑較多的人，罹癌風險比較高，不過兩者是相關而非因果，在癌症種類上，則與肥胖風險相關的癌症較高，例如乳癌。

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阿斯巴甜還能用嗎？專家：先別恐慌

那麼，大眾該如何看待阿斯巴甜？台灣近250萬糖尿病友和一眾減肥族還能使用阿斯巴甜作為糖的替代品嗎？

台灣好食課營養師林世航指出，2B類致癌物的致癌性證據有限，因此他認為影響不大，「被列在2A的紅肉大家照吃不誤、甚至列在1級的酒精也沒在怕，所以阿斯巴甜列在2B，充其量就是提醒『有研究開始說可能有風險了，並不是過去想像中那麼完美那麼安全』，」林世航說，甚至2019年還有另一份系統性研究的結論是，找不到阿斯巴甜的致癌性，可見科學界的研究結果仍有歧異。

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而且，攝取的量仍應納入考量，依據JECFA的評估資料，阿斯巴甜的每日容許攝取量為每公斤體重40毫克，也就是說，60公斤成人阿斯巴甜每日攝取量在2.4公克以下還不至於影響健康，以360ml零卡可樂換算，約為13瓶左右。

台北馬偕醫院營養師趙強也認為，這類物質或食物，不要常吃、長期吃，「吃的頻率低、且少吃，應該無妨。」

對於是否因此不吃阿斯巴甜，中華民國糖尿病衛教學會王治元也持保留態度，他認為，阿斯巴甜1974年即為FDA核准使用，在市場上已有50年，目前對於它是否致癌的研究多屬回顧性綜合分析，並非因果，實證醫學上仍屬薄弱，尤其一個人罹癌的原因非常多，實在很難以阿斯巴甜的攝取量為唯一評估因素。

事實上，另一種代糖「糖精（saccharin）」過去也因動物實驗，讓豬一天吃1公斤糖精，結果認為會增加腦癌機率，研究發表後造成大眾恐慌，糖精因而沒落，雖然IARC後來重新調整致癌分級，將糖精列為3類致癌物，但壞印象已經形成，也難在業界生存。

因此王治元認為，阿斯巴甜使用廣泛，除了一般咖啡糖包之外，更有許多冷飲、香口膠、零食，甚至低溫烘焙製作減糖蛋糕時會使用到，倘若發佈致癌訊息、甚至進一步禁用，對產業和消費者的影響都很大。

如何吃甜？把握3要點自保

台北醫學大學附設醫院營養室主任、糖尿病衛教學會常務理事蘇秀悅則從不同角度來看，她指出，其實對糖尿病人來說，不一定要吃甜味劑，重點還是在總糖量的控制，就算是單一甜味劑例如這次的阿斯巴甜，被劃為可能致癌物，那糖尿病友也仍有其他甜味劑的選擇。建議可把握3個要點：

．不依賴代糖作為甜味來源，尤其是人工合成甜味劑：長期攝取代糖，恐影響腸道菌叢，甚至成大的動物實驗也發現，經常使用任何人工甜味劑，都可能讓胰島素敏感性變差。



．若要使用代糖，不妨分散使用，不集中單一代糖：新興代糖種類多元，有相對較天然的糖醇、羅漢果、甜菊葉等選擇，可視風味和用途偶爾使用，不集中在單一類型的代糖。



．從天然食品中適量攝取真正的糖：例如水果、牛奶中都有糖，無論是糖尿病友或減肥族群，都要做好總糖份控管，就能避免血糖失控或引起肥胖，才是真正的健康解方。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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