骨質疏鬆｜火鍋高納易增心血管病骨質疏鬆！中醫：護骨先護肝脾腎

台灣人愛吃火鍋不分季節，麻辣鍋、羊肉爐這些湯頭不僅含鈉量過高，容易增加心血管疾病的風險，還會導致骨質疏鬆。根據調查，50歲以上的女性大概每3位就會有1位有骨質疏鬆，男性每4位會有1位:一但發生骨鬆性骨折，第一年的死亡率可以達到20%。而統計資料顯示，台灣髖部骨折病例發生率在65歲後有明顯增加，約有1.6倍，且女性患者高於男性；而65歲以上的成人骨折的增加率為30%，男性的增加率則高於女性。



肝、脾、腎衰退 增加骨質疏鬆症風險

臺北市立萬芳醫院傳統醫學科黃中瑀主任指出，在中醫古籍中，並未有「骨質疏鬆症」一詞，而依病徵及病勢的發展，屬於中醫「骨痹」、「骨痿」等範疇。中醫學認為，腎為先天之本，腎藏精、主骨生髓，「腎者，其充在骨」。五臟六腑之精皆藏於腎，腎能生髓，髓能充骨。所以，骨骼的生長發育、衰退與腎之精氣的盛衰有內在的聯繫，腎氣旺盛則骨骼強勁，腎氣衰退則骨骼不堅，因此腎虛是骨質疏鬆症發生的重要原因。

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此外，黃中瑀主任表示，脾胃為後天之本、氣血生化之源，而氣血是充養骨骼，使骨骼生長發育的物質基礎，各種原因導致的氣血津液不能濡養筋骨，也是引起骨質疏鬆的重要原因。因此，肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有着重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

針灸及中藥藥物 調養骨質疏鬆

中醫在治療上，黃中瑀主任表示，主要以針灸及中藥藥物調養。推拿按摩雖然可以緩解疼痛不適，但是按壓力道的控制必須小心，以免造成不必要的傷害；針灸對於疼痛的舒緩確實可以得到迅速解決的效果。由於骨質疏鬆症發病的主因為肝腎不足、氣血虧虛等，因此如何利用中藥方劑做適當的調理，才是尋根固本的王道方式。

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