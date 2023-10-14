食素走油養生？長期皮膚潰爛！醫生建議吃1類食物一周後不藥而癒
撰文：中天新聞網
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愛美的人擔心怕胖，會減少油脂攝取，不過適量攝取脂肪對身體有不少好處，一名患者皮膚潰爛多年未癒，直到吃了幾片五花肉，沒想到一周後皮膚竟好轉，讓患者難以置信驚呼「見鬼了！」
吃素水煮減脂 皮膚長年潰爛
台灣家醫科醫生宋晏仁近日在《醫師好辣》節目中指出，曾遇過一名患者因認為脂肪對身體有害無益，因此長年只吃全素，且都用水煮，儘管攝取的食物看似相當養生，但患者的皮膚卻長年潰爛，遍尋名醫仍找不出原因。
宋晏仁表示，直到某天患者聽聞「吃脂肪可能有點好處」，好奇之下吃了幾片五花肉，沒想到一周後皮膚病竟好轉，忍不住驚呼「見鬼了！」直到膚況改善後再度吃回無油食物，不料，2周後皮膚病卻再度找上門。
宋晏仁指出，該名患者當時還特地從美國搭機回台拜訪他，見面時也興奮地親口認證「你在電視上講的那件事是真的，油不能完全不吃。」
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