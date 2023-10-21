大腸癌｜65歲婦大腸癌　醫薦黑、白木耳這樣吃腸道改善膽固醇降！

一名65歲婦人罹患大腸癌，醫生叮囑患者多吃水果，以增加膳食纖維的攝取，不過婦人從前就不愛吃蔬果，於是改吃黑、白木耳。一段時間後，回診追蹤發現腸道健康大幅改善。



台灣腎臟科醫生洪永祥日前在《健康好生活》節目中提到，有名65歲的婦人因長期便秘，後來糞便稀疏，有便意上不出來的現象，困擾她已久，便前往就診，醫生發現糞便有潛血情形，進一步照大腸鏡，確認罹患大腸癌。洪永祥表示，患者在罹癌後，主診醫生就叮嚀她要多吃膳食纖維的食物，不過婦人不愛吃蔬果，於是醫生建議她嘗試黑、白木耳，黑木耳多為入菜使用，煮白木耳湯則可當作飯後甜點。飲食調整後，婦人再次回診後腸道竟大幅改善，令人意外的是，婦人體重和膽固醇也下降了。

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洪永祥表示黑、白木耳，是「現代人的飲食解藥」，不但熱量低還有豐富的膳食纖維，黑木耳含鐵量相當高，為豬肝的5倍之多，另外還含蛋白質、維他命B雜、鈣、鎂等；而白木耳的熱量更低，含維他命A、B雜、C、鉀、磷，對止咳化痰、降膽固醇、延緩血糖上升、預防便秘等，相當的有效，還能增加人體免疫力，好處多多。

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