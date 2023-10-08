脂肪肝｜不喝酒肝指數仍過高？醫生4招改善脂肪肝1日喝3杯咖啡？

不喝酒健檢卻發現肝指數過高？​台灣內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼醫生表示，脂肪肝是肝臟累積過多脂肪引起，不只影響肝臟，也跟胰島素阻抗、高血脂、高血壓、多囊性卵巢症候群等多種代謝異常有關連性。



根據2023年《美國肝病研究協會》的脂肪肝治療指引，​內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼醫生在Facebook《蔡明劼醫師 健康。瘦身》發文表示，改善脂肪肝需要從多方面進行，包括減重、調整飲食、增加運動，在必要時考慮手術或藥物治療。

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脂肪肝改善4方法

1. 減重

減重可以降低脂肪組織壓力、提升周邊胰島素敏感性，進而減少非酒精性脂肪肝炎（NASH）的傷害。一般來說減去體重3%-5%可以改善脂肪肝。最好能減重10%以上，以改善非酒精性脂肪肝炎及肝硬化。

2. 減少精緻飲食

飲食中過高的熱量，尤其是飽和脂肪酸、精製碳水、含糖飲料，最容易造成肥胖和脂肪肝。尤其是過量的果糖攝取，最容易提高脂肪肝、肝炎、肝纖維化的風險，且風險獨立於熱量攝取之外。最推薦地中海飲食法，因為在改善脂肪肝的同時還能促進心血管健康。另外，每天喝三杯或更多的咖啡，可能有較低的脂肪肝或肝纖維化風險。

3. 運動

因為運動對肝臟及心臟的代謝皆有好處，建議一周規律進行至少5次中等強度運動，達到每周150分鐘以上，可以預防或改善脂肪肝。

4. 其他治療方式

研究顯示減重手術能減去體重達30%，可改善糖尿病、脂肪肝、肝纖維化，也能降低併發症及總死亡率。另外，有些研究顯示瘦瘦針（GLP-1RA）可能對脂肪肝有好處，但目前瘦瘦針的適應症停留在糖尿病以及肥胖，尚未被核准針對脂肪肝治療。

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