尿頻｜廿歲男不煙不酒患膀胱過度活躍症　夜尿頻喊崩潰3食物要戒!

膀胱過度活躍症你聽過嗎？有人在網上分享自己患上膀胱過度活躍症後的辛酸，指自己因病情感到非常困擾。膀胱過度活躍症對日常生活的影響相當大，有3類食物要戒，也有3種食物有助改善。



全港1/7人患膀胱過度活躍症 少飲水加劇病情

全港1/7人患膀胱過度活躍症（istockphoto）

根據香港中文大學何善衡泌尿中心的資料，「膀胱過度活躍症（overactive bladder, OAB）」又稱為「膀胱過動症」，其成因不明。大致是下泌尿道功能失常而引發的綜合症狀，如突發性尿急或尿急時無法忍耐，並需要立即如廁，嚴重者或會因無法控制小便而導致尿失禁，部分患者同時有尿頻及夜尿徵狀。

香港泌尿外科學會更指全港有1/7人患膀胱過度活躍症。在正常狀態下，當膀胱內的尿液達100至150毫升，我們便會開始感覺到尿意，但OAB患者即使膀胱內只有少量小便（50至100毫升）就會感到強烈的尿意。不少患者由於擔心出現尿失禁，於是避免飲水，其實這只會令小便變得濃縮，濃縮的小便會刺激膀胱黏膜，反令症狀加劇，得不償失。

廿歲連登友患膀胱過度活躍症 崩潰到差唔多自殺

廿歲中連登友患膀胱過度活躍症（連登）

日前有網民在連登上訴說自己患膀胱過度活躍症的苦況。他指自己年齡若廿歲中，生活、飲食習慣健康節制，一星期做5日運動不煙不酒，不喝茶和咖啡，連加工食物也甚少吃。但在半個月前出現尿頻問題，最終確診膀胱過度活躍症，成因不明。

受病情困擾，他已經積極治療，但食西藥完全無用，病情亦已嚴重影響其日常生活。現在情況惡化到他一晚急醒要去3次廁所，連日常生活也要不斷去找廁所，這樣的日子令他苦不堪言，「已經去到崩潰既地步，差唔多自殺」。

全港1/7人患膀胱過度活躍症（istockphoto）

膀胱過度活躍症——3類食物宜多吃 3類食物要小心

日本橫濱市立大學醫學院泌尿外科醫生關口由紀在一篇健康報道中指出，喝水喝太多或太少其實都對身體不好，她認為喝水的分量應順應季節天氣而有所變化：春季每天 1.5 公升，夏季 2 公升，秋季 1.5 公升，冬季 1 公升。同時她亦分享，有3類食物要小心：

食物具有酸味，會刺激膀胱黏膜、促進尿意，讓頻尿情況更加嚴重。（istockphoto）

1.酸的食物



醋、檸檬、奇異果、番茄、橙等，這些食物具有酸味，會刺激膀胱黏膜、促進尿意，讓頻尿情況更加嚴重。

2.含酪胺（Tyramine）的食物／經發酵食品



含酪胺食物其實就是一些經過發酵或醃漬的加工品，如葡萄酒、啤酒、酸奶、芝士、臘腸等食物都含有酪胺，它會促進尿道緊縮、讓交感神經過度興奮，容易提高尿意。

3.碳酸飲料或含咖啡因飲品



咖啡、綠茶、紅茶等含咖啡因的飲品，或是可樂、氣泡酒、香檳等碳酸飲料也容易造成頻尿，應盡量少喝。

除了應該避免，會加劇病情的食物外關口醫生還提出， 有三類食物應該多吃， 它們可以幫助減少尿頻的情況發生：

牛蒡具有溫潤身體的效果，能避免身體受寒而導致尿頻。（istockphoto）

1.富含蛋白質的食材



肉、魚、蛋等食材富含蛋白質，具有強化肌力的作用，能幫助維繫骨盆底肌群的肌力，幫助預防改善尿頻問題。

2.溫潤身體的食材



牛蒡、紅蘿蔔、白蘿蔔、蓮藕、南瓜、大蒜、果乾、肉桂、黑糖等食材具有溫潤身體的效果，能避免身體受寒而導致尿頻。

3.保護黏膜的食材



山藥、蓮藕、芋頭等食材能幫助維繫膀胱黏膜健康，也對預防尿頻有正面幫助。

資料來源：香港中文大學何善衡泌尿中心/香港泌尿外科學會/日本藥善集團/連登/早安健康