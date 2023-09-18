29歲男子食炒田螺後疑麻痺性貝類毒素中毒　購自深圳龍華區排檔

29歲男子昨日（17日）進食在深圳龍華區排檔購買的炒田螺後，出現四肢麻痺，即晚到伊利沙伯醫院急症室求醫，被診斷出懷疑麻痺性貝類毒素中毒。



衞生防護中心今日（18日）表示，正調查涉事炒田螺確實購買地點，並提醒麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，高溫烹煮並不能把毒素消除，最嚴重有機會致癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。



炒田螺。（資料圖片）

僅吃5隻炒田螺 出現四肢麻痺

衞生防護中心表示，懷疑麻痺性貝類毒素中毒的29歲男子，昨日在家中進食5隻炒田螺，約3小時後出現四肢麻痺，他情況穩定，無需入院。

初步調查顯示，病人昨夜在深圳龍華區一排檔購買涉事的田螺，買的時間田螺已炒熟，中心正調查田螺的實際購買地點。

衞生防護中心。（資料圖片）

烹煮不能消除麻痺性貝類毒素

衞生防護中心解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

中心提醒，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡，呼籲市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。