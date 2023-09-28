抗壓飲食｜壓力大必補2大營養素　1種被稱抗壓維他命每日宜攝多少

壓力儼然成為現代人生活的通病，除了透過外在的方式適當紓解，有2種營養素是與抗壓「高度關聯」，也因為後者無法透過人體自行合成，因此免疫力較低等情況，可能就需要「刻意補充」。



台灣家醫科醫師陳欣湄說，2種營養素與抗壓具有高度關聯，包含礦物質鎂及維他命C。醫師舉例，先前有位高級主管因為工作需求，總是飛往世界各地，且相當繁忙，到診間報到時，全身有許多文明病，像是頭痛、失眠、全身痠痛等。後來發現，病人的症狀似乎和壓力成正比，於是醫師也決定從抗壓著手，開立了高劑量維他命C和鎂。

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陳欣湄提到，患者回診時也說，生活面臨一樣龐大的工作量，相較之下不容易發脾氣了。醫師表示，其實很多人不曉得，維他命C又被稱為「抗壓維他命」，濃度在血液、腦和組織中都不太一樣，其中又以腎上腺是濃度最高的地方，也意味著維他命C在腎上腺中扮演著非常重要的角色，可幫助促進腎上腺素的合成，進而影響人體對壓力的反應。

陳欣湄表示，也因為維他命C無法由人體自行合成，因此免疫力較低或壓力大時，身體維他命C的耗損會加快，此時也可能需要「刻意」額外補充維他命C，包括富含維他命C的水果，如番石榴、奇異果或士多啤梨等，也可以增加維他命C補充劑。

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陳欣湄指出，「維他命C保健食品應該補充多少？」是她在門診中最常被問到的問題，一般而言，維他命C吸收率會隨著補充量上升，吸收率下降，常態建議補充劑量可落在500mg。不過醫師說明，若出現以下2種情境，對於補充量可能要有所調整：

1. 身體正在經歷過渡耗損，如剛感染過新冠、生蛇、壓力較大等。

2. 維他命C天然型態主要為水溶性。



過多的維他命C會因為水溶的特質，導致身體留不住。

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