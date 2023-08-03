蒜頭冷知識｜蒜頭發黃屬曬傷？還能吃嗎？2大原因與維他命C有關
撰文：聯合新聞網
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家中煮菜時，時常會以蒜頭爆香，再加入食材烹調，如此便會使料理香氣更加豐富，不過若是買回來的蒜頭黃了還能吃嗎？
台灣一名網友在Facebook社團「爆怨2公社」發文詢問「這蒜頭怎麼了」，表示買的蒜頭不知為何黃掉了，其他顆都很正常，只有這顆這樣，讓他很納悶。
蒜頭發黃能吃嗎？（按圖👇👇👇）
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一般來說，蒜頭剝開後其本身的顏色應是潔淨的米黃色，不過該網友照片中的蒜頭卻呈現如橘子般的黃橘色，對此，有網友分享蒜農專家的說法，「那叫『熟瓣』，造成的原因是蒜頭從田間剛採收回來曝曬時，因濕度比較高，若遇到太陽比較熾熱就有可能偶爾出現這種狀況，好像被煮熟一樣」。
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有些網友贊同是太熱被悶熟，不過有不少網友則認為是凍傷，另外也有網友歪樓，「橘子在裝蒜」、「蒜是橘外人」、「這蒜什麼東西！？」、「橘子口味的」、「就蒜融入了，你也是橘外人」、「橘子，你別裝蒜了喔！」、「番薯籤在裝蒜」、「蜜番薯路線」。
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根據台灣《台視新聞網》報導原因有二，一種是在存放蒜頭時不慎將其悶熟了，或是曬傷了，另一種則是由於蒜頭中富含維他命C，在氧化過程中，蒜頭的蒜素酶會分解養分，在發酵的同時便轉變為黃橘色，並沒有壞掉且可食用，不過營養成分會比新鮮蒜頭少。
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