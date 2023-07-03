荔枝營養｜維他命C含量是檸檬1.5倍　錯1步恐患荔枝病頭暈標冷汗

又來到了荔枝的盛產期，當季的荔枝香甜多汁，果肉有Q彈飽滿，高貴的玉荷包更讓人忍不住一口接一口。



甜滋滋的荔枝熱量不容小覷，吃多了怕流鼻血，甚至引發「荔枝病」！到底該怎麼吃荔枝才沒負擔呢？

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荔枝的營養價值

甜美的荔枝是不少人夏天必吃的水果，荔枝含有豐富的果糖，以及鉀、鎂、銅等礦物質，與其他水果相比，荔枝的維他命C含量相當出色，比大家一般認為的柑橘類水果來的更高，每100公克有52.3毫克的維他命C，是檸檬的1.5倍，橘子的2倍。

台灣常見的荔枝有2大品種，最大宗的黑葉荔枝，以及耳熟能詳的玉荷包。這兩者有什麼差別呢？台灣農委會表示可以從外觀、果核和果肉來判別：

荔枝（黑葉荔枝）：暗紅色的果殼，表皮較圓滑沒有尖刺感，果核比較渾圓大顆，因此果肉偏薄，肉質細緻，吃起來香甜可口。

玉荷包：果殼顏色紅中帶綠，表皮有突起的尖刺，果核相對扁小，果肉較多也更結實，由於外形如荷包，果肉如白玉而得名。

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一次別吃太多荔枝！2 大族群要留意

1. 燥熱體質

荔枝的美味是楊貴妃都認證過的，也因此一不注意就會一顆接一顆而吃過量。俗話說「一粒荔枝三把火」，在中醫的觀點裡，荔枝味甘、酸，性溫，吃太多荔枝很容易上火，對於經常嘴破、長痘痘、口乾舌燥的燥熱體質而言不適合吃過量。

2. 糖尿病患

除此之外，荔枝的糖分高，小小一顆熱量很驚人，必須控糖的糖尿病患更要控制攝取份量。根據每日飲食指南建議，一般成人建議攝取2-4份的水果，1份水果為1個拳頭大，而糖友每日的水果量不要超過2份為宜。依荔枝大小不同，小的1份約8-9顆，像玉荷包比較大1份則約5-6顆。

貪吃會得「荔枝病」恐喪命？

荔枝吃太多吃到頭暈、臉色蒼白、冒冷汗，其實是因為空腹又大量食用荔枝所引發的「反應性低血糖」，又稱餐後低血糖。由於荔枝的升糖速度快，導致胰島素過度分泌，想下降血糖卻降過頭，而荔枝的果糖還需要時間轉化成葡萄糖，來不及給身體使用，造成低血糖症。

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營養師提醒，荔枝固然美味但要有所節制，避免空腹食用，才不會讓血糖波動過於劇烈，建議隨餐或當作飯後點心收尾。

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