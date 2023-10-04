薑好處｜研究：生薑減注新冠疫苗後心肌炎機率！治類風濕4大功效

生薑功效又有新發現！最近一項研究顯示，生薑在控制免疫系統疾病患者的發炎，發揮極大的作用。美國密西根大學及科羅拉多大學醫學院的研究指出，薑補充劑對一種稱為中性粒細胞白血球有控制作用，甚至可以幫助治療新冠肺炎患者的心肌炎問題。



目前醫學上已有超過120種不同的免疫系統疾病。（網上圖片）

免疫系統疾病有逾120種 如類風濕性關節炎

目前醫學上已有超過120種不同的免疫系統疾病。儘管被視為罕見疾病，免疫系統疾病仍影響了高達8%的人口。通常免疫系統能夠有效抵禦導致疾病的微生物，但也有失敗的可能，病菌成功入侵體內而令人生病。目前還無法確知免疫系統出錯的原因。

類風濕性關節炎是眾所周知的免疫系統疾病，病因是免疫系統發生不正常的反應，造成關節發炎和損傷。另外，第一型糖尿病也是自體免疫疾病的一種，它是因為免疫系統的抗體攻擊胰臟及製造胰島素的細胞所致。

嗜中性細胞偏少 易致自體免疫疾病如狼瘡

嗜中性細胞在人體先天免疫系統中，主要是負責防禦細菌、真菌或阻絕病毒感染與擴散的細胞。若患者體內的嗜中性細胞數目偏低會導致病菌感染不易根治，同時也極容易復發。嗜中性細胞是一種微觀的蜘蛛網狀結構，同時會促進發炎和凝血，導致許多自體免疫疾病，包括狼瘡、抗磷脂症候群和類風濕性關節炎。

年輕男性接種新冠疫苗後出現心肌炎，可服用生薑等補充劑來控制。（網上圖片）

研究發現生薑有效抗發炎 減年輕男性心肌炎機率

今次研究發現，健康人食用生薑，可以使他們的中性粒細胞對嗜中性細胞，具有更強的抑制力。臨床試驗中發現，連續7天攝取生薑補充劑（每天20毫克），會增強嗜中性球內一種名為cAMP的化學物質。高水平的cAMP會抑制嗜中性細胞對各種疾病相關刺激的反應。

美國密西根大學教授Jason Knight指出，今次研究首次為生薑對人體具有明顯抗發炎特性，並提供了證據。另外，年輕男性接種新冠疫苗後出現心肌炎，他們可以服用生薑等補充劑來幫助控制症狀。

按下圖看生薑其他益處：

+ 8

1. 減肥

生薑含有薑辣素，經過加熱或者風乾的過程，薑辣素會轉變成薑烯酚，能提升體內燃燒脂肪和糖分的速度，幫助身體代謝，防止內臟脂肪積聚。此外，由於生薑能促進血液循環，從食物中分解出來的養分可以更順暢地透過血液運送到身體各個部分，大多都轉化為能量消耗，並沒有積存成脂肪。生薑幫助身體消化代謝，同時幫助身體吸收營養，從而達到良好的減肥效果。

2. 改善冰冷體質

烯酚除了可以幫助燃燒脂肪和糖分，亦能提升體內的核心溫度，令身體暖起來。加上，攝取薑辣素會帶來刺激，所以進食生薑會覺得辣，甚至會辣到出汗，那都是因為薑辣素刺激身體的反應。辣味的刺激會令血管擴張，血液循環更好，就連手腳都會變暖。容易覺得冷的餅田越光在開始了生薑實測之後，平均體溫由原本的35.9度升至36.3度。

薑的辛辣味的刺激會令血管擴張，血液循環更好。（網上圖片）

3. 降血壓及血糖

生薑對高血壓和高血糖人士也是絕佳的食材，因為生薑能夠抑制血管緊張素轉化酶，防止血管收縮續而引起的血壓上升。生薑亦有效阻斷鈣離子通道，進一步達到降血壓的功用，此外，生薑能減少中性脂肪和壞膽固醇，預防動脈硬化，同時能夠抑制腸道對糖分的吸收。有數據顯示，生薑的強力降血糖功效，甚至是能治好輕症的糖尿病患者。

4. 預防傳染病/免疫系統疾病

除了前文提及的免疫系統疾病外，生薑有抗菌、抗氧化、抗炎的作用，再加上具免疫調節活性，能提升抵抗力，相信亦能一定程度預防傳染病。

生薑有抗菌、抗氧化、抗炎的作用，能提升抵抗力。（網上圖片）

參考資料：FOXNEWS／台灣癌症資訊全人關懷協會