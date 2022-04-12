生薑營養｜連食3日不運動照減2.3kg 日專家教食用貼士功效增10倍

生薑既可以調味，又可以暖身，對身體非常有益。日本節目《それって!?実際どうなの課》早前就請來藝人餅田越光做實測，驗證生薑減肥的功效，結果非常驚人，在沒做運動的情況下僅1日就減掉1.8公斤，過程中更分享了不少更有效攝取生薑營養的方法。看完以下的內容，相信你都會愛上生薑這個有益的食材。



生薑益處

在介紹怎樣更有效地攝取生薑之前，先講一下生薑的好處。生薑作為老少咸宜的食材，既能夠幫助大家的減肥事業，亦可以降血壓，對老人家亦是非常有益。

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1. 減肥



生薑含有薑辣素，經過加熱或者風乾的過程，薑辣素會轉變成薑烯酚。根據節目的資料，薑烯酚能夠提升體內燃燒脂肪和糖分的速度，幫助身體代謝，防止內臟脂肪積聚。

此外，由於生薑能促進血液循環，從食物中分解出來的養分可以更順暢地透過血液運送到身體各個部分，大多都轉化為能量消耗，並沒有積存成脂肪。生薑幫助身體消化代謝，同時幫助身體吸收營養，從而達到良好的減肥效果。

2. 改善冰冷體質



節目早前已經曾經實測過一次薑茶的暖身效果，當時發現薑茶有效保持溫暖長達兩小時之多，非常驚人。正如剛才提到，生薑含大量薑辣素，透過加熱會轉化成薑烯酚，除了可以幫助燃燒脂肪和糖分，薑烯酚亦能提升體內的核心溫度，令身體暖起來。

加上，攝取薑辣素會帶來刺激，所以我們進食生薑會覺得辣，甚至會辣到出汗，那都是因為薑辣素刺激身體的反應。辣味的刺激會令血管擴張，血液循環更好，就連手腳都會變暖。容易覺得冷的餅田越光在開始了生薑實測之後，平均體溫由原本的35.9度升至36.3度，本人亦表示不再覺得冷之餘，平常走路都出多了汗。

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3. 降血壓．降血糖



日本媒體《かぽれ》提到，生薑對高血壓和高血糖人士也是絕佳的食材，因為生薑能夠抑制血管緊張素轉化酶，防止血管收縮續而引起的血壓上升。而且，生薑亦有效阻斷鈣離子通道，進一步達到降血壓的功用。

此外，生薑能減少中性脂肪和壞膽固醇，預防動脈硬化，同時能夠抑制腸道對糖分的吸收。據專家所指，有數據顯示，生薑的強力降血糖功效，甚至是能治好輕症的糖尿病患者。

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4. 預防傳染病



目前正值新冠肺炎肆虐的時期，相信大家很好奇到底進食生薑又有沒有幫助。專家指，生薑有抗菌、抗氧化、抗炎的作用，再加上具免疫調節活性，能提升抵抗力，相信亦能一定程度預防傳染病。

此外，生薑的鎮痛效果亦非常顯著。對於好像是偏頭痛之類的症狀，其鎮痛功效足以媲美頭痛藥。

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生薑食用貼士

專家提到，生的生薑和經過加熱的生薑，功效會各有不一。生的生薑在抗菌、促進排汗、散熱、止嘔，這些方面表現比較好；經過加熱的生薑則比較適用於止咳、抗炎等作用。節目《それって!?実際どうなの課》亦有提到，生薑經加熱後會產生薑烯酚，更有效令身體變得暖和之餘有助減肥。

另外，除了加熱之外，將生薑風乾也能將原本的薑烯酚提升10倍以上，只要將乾的生薑磨碎再放入容器，就能輕鬆帶出街，就算是到餐廳食飯都能好似加七味粉一樣加入生薑，攝取生薑的營養。

但就算生薑的營養有多好，都切忌攝取過量。專家提醒，每日最多只能攝取20克的生薑。

乾薑粉做法：



1. 將清洗好的生薑切成約1毫米的薄片

2. 用廚紙印乾水分

3. 將生薑片平舖在爐盤上

4. 放入80度的焗爐焗1小時

5. 用攪拌器打成粉末

6. 放入小樽即可



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（資料來源：《それって!?実際どうなの課》、《かぽれ》）