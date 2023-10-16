秋天養生｜轉季流鼻水皮膚痕？營養師推4營養素抗過敏1日1奇異果?

天文台預測一道冷鋒將在本周後期抵達華南地區，明天（17日）亦是二十四節氣中的霜降，踏入深秋天氣漸涼，日夜溫差大引致不少過敏問題，如鼻子痕癢、直流清鼻涕、鼻塞或眼睛痕癢等。過敏本身和遺傳體質有關，進食含植化素中的槲皮素，如洋蔥、番茄、蘋果等是很好的抗過敏食物。



入秋天氣乍暖還寒，日夜溫差大也是過敏原之一。（網上圖片）

轉天氣避免進食引發過敏的食物

食物中最容易引發過敏的6大類過敏食物分別有蝦、蟹、芒果、花生、牛奶及蛋製品等。另外，小麥這類常見的食物，對某部分人來說也容易引發過敏。台灣營養師李婉萍建議多攝取4類有助舒緩過敏的營養素，包括維他命C、D、E以及槲皮素。

按下圖看哪4種營養素助舒緩過敏反應：

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4種營養素助紓緩過敏反應

1）維他命C

維他命C是一種抗過敏的營養素，含有抗組織氨，而組織氨是很重要的誘發過敏物質。 另外就是含有類黃酮素，它能阻礙過敏物質組織氨的釋出。維他命C成人每日建議攝取量為100毫克，約相等於一個奇異果。

補充食物：芭樂、奇異果、木瓜、彩椒、椰菜花、苦瓜及橙。



維他命C是一種抗過敏的營養素﹐含有有抗組織氨，能阻礙過敏物質組織氨的釋出。（網上圖片）

2）維他命D

維他命D是確保腦部、心臟、腸道、血管、肌肉等全身各部位正常運作的營養素，亦和人體的免疫力有關，而過敏是免疫系統的過敏反應，透過補充足夠的維他命D有助改善過敏問題。維他命D成人每日建議攝取量為50毫克。

補充食物：黑木耳、三文魚、秋刀魚、沙甸魚、全脂奶粉及冬菇。



3）維他命E

維他命E能清除自由基，保持細胞活力，以免被自由基氧化。同時可幫助受損皮膚建立屏障，紓緩乾燥和減少發炎問題，以及加強皮膚的抵抗力，也有助改善過敏性鼻炎、氣喘及皮膚痕癢問題。維他命E成人每日建議攝取量為20毫克。

補充食物：堅果類、油類及深綠色蔬菜。



4）槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類物質，而多酚類物質是有效的抗過敏劑，適度攝取能夠紓緩人體過敏反應。槲皮素可以幫助抑制肥大細胞、嗜鹼性白血球等免疫細胞釋放大量的組織胺，有利輔助抗氣喘及過敏性疾病，而槲皮素成人每日建議攝取量為500毫克。

補充食物：蘋果、洋蔥、番茄、綠茶、柑橘類水果及西芹等。



適度攝取槲皮素能夠舒緩人體過敏反應。（網上圖片）

參考資料：自由健康網／李婉萍營養師