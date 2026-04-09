穀牛消滅｜廚房現蛀米大王繁殖量驚人！專家教驅除4招怕熱或凍？
穀牛消滅｜春夏季節，是昆蟲最活潑的時間，不單會從窗外飛入室內，甚至有機會潛伏在食物之中，被人靜靜帶回家再繁殖。有網民曾在Facebook專頁《香港滅蟲關注組》帖文，表示有昆蟲不時在廚房出現，極為困擾。我們找來滅蟲專家辨認，按圖片來看，原來是穀牛。又應如何消滅？
穀牛消滅｜蟲卵藏五穀 遇適合環境孵化
有網友回應樓主見到的昆蟲是穀牛，滅蟲專家任永強表示，穀牛一般會五穀類的食物上常見，有可能是因為有穀牛在穀類食物上產卵後被人帶回家，遇到合適的環境之後就會孵化。
穀牛又稱「米象」 一年可產近300粒卵
穀牛（英文Rice Weevil）樣子十分易辨認，除了黑色的外型之外，最大的特徵是頭部長有一條觸鬚，猶如鼻子，所以又稱它為「米象」。雖然穀牛不會叮人或咬人，不過它絕對稱得上是「蛀米大王」。任永強表示，穀牛雖然本身不含毒性，不過它們的繁殖率卻高得驚人，他說：「穀牛的壽命只有短短2個月，不過一生卻可以生產近300粒蟲卵，而且就算在真空的環境之下都可以存活，當再次遇到合適的環境之後，就可以孵化，並且蝕壞附近的五穀食物。
穀牛消滅｜4招驅走穀牛 專家：勿買散裝米
事實上，穀牛卵小得難以被肉眼發現，所以一般市民在購買大米等五穀類食物時，難以單靠肉眼分辨受污染的食材。任永強表示，要避免穀牛在家中大量繁殖，就要避免它們在家中孵化再繁殖。他說：「穀牛對濃烈的氣味十分抗拒，因此可以在米缸上放花椒、八角、辣椒乾或蒜頭等會散發濃烈氣味的食物，這都有效驅除大米上的穀牛。
另外，溫度的改變亦可以殺死穀牛和防止它們孵化。任永強表示，穀牛一般活潑於室溫狀態，在攝氏13度或以下的環境下會變得不活躍甚至死亡。因此若然將大米或者其他五穀類食物放入雪櫃，可有效去除它們。除此之外，高溫亦可以殺死它們，任永強建議在烹調時將食材加熱至攝氏100度，就可以徹底殺死所有昆蟲。
不過，他亦提醒市民，市面上仍有地方出售散裝米，不過長時間曝露於空氣之中，都有機會令大米上的蟲卵孵化，所以一般不建議購買，而超市的真空包裝米出現漏氣，令增加穀牛在米中孵化的機會。
按圖看專家教4種驅蟲方法
預防/消滅穀牛4個方法
方法1：米缸放濃味乾貨
穀牛十分抗拒濃味食物，在米缸放入花椒、八角、辣椒乾或蒜頭，可有效驅蟲。
方法2：購買真空包裝
在真空環境下，穀牛的蟲卵不會孵化，勿選散裝米。但若真空包裝已開封，則需要盡快食用。
方法3：把米放入雪櫃冷藏
穀牛最佳活躍溫度是25°C，當環境在13°C或以下時，穀牛會變得不活躍甚至死亡。如大米內已有穀牛出沒，可把米放入雪櫃冷藏一星期，之後再篩走昆蟲。
方法4：高溫加熱
高溫烹煮可以直接殺死穀牛。