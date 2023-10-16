食物保鮮｜辣椒放室溫生蟲出汁！網友熱議2招保存法一年不變壞？

你也是無辣不歡的人嗎？



做菜時加一點辣椒，不只能幫味道增添層次，也能幫料理的顏色畫龍點睛。另外，吃辣椒的好處更是數不勝數，像是能夠幫助燃燒脂肪、提高代謝力，還能幫身體驅寒暖活起來。不過，買辣椒回家該怎麼保存，才不容易壞掉呢？

辣椒保存方法（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook「家常菜」中發文表示，他在室溫下保存辣椒，「結果生白色小蟲，辣椒還微出汁」，因此詢問大家該怎麼保存辣椒，吸引不少網友熱在留言區中分享自己的方法。

辣椒保存方法

1. 冷凍保存

其中最多網友的保存辣椒方式就是冰到冷凍庫（冰格）中，「塑膠袋裝著放冷凍庫一年都不壞，不要太辣就把籽去掉應該會好點」、「放冷凍庫＋1」、「鮮盒或密封盒裝效果比較好，塑膠袋裝容易結小冰塊，個人經驗」、「辣椒要放到冷凍庫可保存很久，去籽可減少辣度！」、「丟冷凍，賣菜的大姐教我的，丟冷凍可以用很久」。

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2. 曬乾、加工

另外，也有不少人建議可以把辣椒曬乾保存，「1、曬乾保存；2、做成純辣椒醬；3、用保鮮袋裝起來，然後外面包一層報紙放在冰箱（雪櫃）保鮮室，或者用保鮮盒放在冰箱保鮮室」、「每天曬或直接冷凍兩種味道都不同」、「冷凍或是曬乾、不然就加工成辣椒醬」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：辣椒買回家別直接冰冷藏！菜販教1招延長保存期，網曝：放一年都不會壞】