食辣冷知識｜吃辣易胃潰瘍？營養師解3大迷思辣椒6好處唔只燒脂！

冷冷的冬天到來！本周又有極凍寒流報到！不少人天冷就想吃點辣！還是你就是無辣不歡的辣控？但吃辣聽說會「胃酸倒流」？吃辣會瘦？冬天很多人可能很想吃麻辣鍋或吃點辣的東西暖身！但總是會有「吃辣傷胃」的民眾或吃辣會「造成胃潰瘍」的迷思？營養師帶您破解吃辣迷思及它的好處和怎麼吃才適量不傷身！



台灣營養師高敏敏破解吃辣的幾大迷思：到底吃辣是好是壞？

吃辣迷思及好處（按圖👇👇👇）

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迷思1：吃辣會胃潰瘍嗎？



其實辣椒素不會造成胃潰瘍！反而能增加胃黏膜的血流、抑制胃酸分泌。

迷思2：吃辣會加重胃酸倒流？



雖然吃太辣易有灼熱感，但不會加重胃酸倒流的症狀。

迷思3：為什麼吃辣容易拉肚子？



吃辣椒容易拉肚子是因為：辣椒中有「辣椒素」！會刺激腸道及胃壁，使身體加速蠕動，把辣椒素排出。

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至於營養師總是在說「吃辣適量即可」

到底吃多少才叫「適量」？每個人對辣的耐受度不同，若發現吃辣時胃有點悶悶、食道灼熱的感覺，就該適可而止！

其實只要適量吃辣好處還是不少的像是：

1. 燃燒脂肪：

辣椒素加速脂肪分解，膳食纖維幫助降血脂。

2. 提高代謝力：

長期適量食用辣椒素，可提升體內新陳代謝，也可以刺激血液循環。

3. 開胃：

辣椒會促進唾液分泌，刺激食慾。

4. 養顏美容：

辣椒中含抗氧化營養，幫助抗老排毒。

5. 暖身驅寒：

辣椒屬於辛香溫熱食材，辣椒素幫助代謝循環。尤其現在冬天，可以吃小辣讓自己流個汗，但提醒腸胃道敏感的人，就不要空腹吃辣喔。

6. 心情愉悅：

適當的辣味刺激能改善情緒，使人愉悅。

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辣椒中除了辣椒素，還含有維他命A和維他命C。

維他命A守護黏膜、眼睛健康。至於維他命C有很好的抗氧化力，可以縮短感冒病程，加快傷口癒合，或是幫助膠原蛋白合成！

總之凡事過猶不及，建議愛吃辣的朋友量力而為即可！

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