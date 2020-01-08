【吃辣壞處】辣椒助新陳代謝太辣會出現幻覺？揭食辣4大健康風險

網路掀起挑戰吃辣的熱潮，不僅讓許多嗜辣者蠢蠢欲動，也吸引了不少「勇者」前往挑戰，有的人吃了沒事，有的人卻需要送醫治療，不禁叫人懷疑，辣椒的威力真的有那麼強嗎？尤其很多人愛吃麻辣鍋，辣椒雖然對身體有好處，但若吃太多，或吃下史高維爾辣度（Scoville Scale，測量辣椒辣度的標準）很高的辣椒，恐怕會對健康帶來風險，以下將帶您揭開它的真相。 文: Jiasheng Li 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

+ 9 + 8 + 7

1. 辣椒素刺激舌頭 腦部開啟保護機制

辣椒之所以會辣，是因為它含有一種叫辣椒素（Capsaicin）的植物營養素，而根據辣椒品種的不同，它的辣度也不同，以史高維爾辣度單位（Scoville Heat Unit，簡稱SHU）為標準，一般的辣椒是1萬；朝天椒是4萬；龍息辣椒（Dragon's Breath chilli），目前（2017）世界最辣的辣椒則是248萬。

「辣」雖然不是味覺的一部分，但它會刺激舌頭的痛覺受體（Pain receptor）和神經，藉此觸發疼痛的訊號給腦神經，欺騙身體做出應對反應。另外，辣椒素同時會刺激熱覺受體（Heat receptor），這些化學反應會讓腦部誤以為身體出現了溫度變化，進而開啟一連串的保護機制，包括排汗、呼吸急促、噁心、嘔吐等症狀。

「辣」雖然不是味覺的一部分，但它會刺激舌頭的痛覺受體和神經（unsplash@Elle Hughes）

2. 辣到鼻水眼淚直流 油脂和酒精能解辣

當一個人辣得噴火時，自然會想要灌水解辣，但喝水完全沒用，因為辣椒素只能用油脂或酒精去溶解，而水只會將熱能散開來，牛奶才能解辣，但一般人不會隨身帶著牛奶。喝了水之後，您會發現，除了口水分泌變多，鼻水和眼淚也開始流出來，這是因為辣椒素的微粒狀物從鼻子侵入，而身體必須用鼻涕和淚水將它排出去。但請放心，這種刺熱感只是暫時性的，當辣椒素停止與感受器結合，舌頭就會漸漸恢復正常。

3. 胸部灼熱很正常 吃辣能助新陳代謝

吃了辛辣的食物後，有的人或許會感覺食道和胸部有灼熱感，但它不會造成傷害，更不會造成胃灼熱（Heartburn）。在傳送食物到胃的過程中，辣椒素可能會刺激膈神經（Phrenic nerve），形成打嗝，此外，呼吸率急促也會造成脹氣（Bloating）。

至於吃辣是否會導致消化不良，至今並沒有明確的答案，但辣椒素本身不足以構成慢性疾病的發生，適量地吃辣甚至還能幫助新陳代謝，但對於腸胃病人來說，吃辛辣食物造成的風險很大，因為它有可能會破壞腸道健康系統，特別是克隆氏症（Crohn's disease）和乳糜瀉（Celiac disease）病人要儘量避免。

吃辣是否會導致消化不良，至今並沒有明確的答案。（Unsplash@Jonathan Niederhoffer）

4. 吃辣是一種自虐 8歲以下請避免

溫馨提醒，如果您平常沒有吃辣的習慣，或是8歲以下的小孩，切勿嘗試吃辣挑戰或比賽，因為不熟悉身體的狀況往往會使我們慌張，進而導致自我麻痺及產生幻覺。每個人能吃辣的程度不一樣，對此，美國賓州大學（University of Pennsylvania）心理學教授保羅羅辛（Paul Rozin）解釋，這是一種良性自虐（Benign masochism），就像坐雲霄飛車的刺激，有的人喜歡享受在這類負面的經驗中，因為知道它不會真的造成身體的傷害，所以他們能將痛楚變成另一種樂趣。

此外，有的家庭從小就習慣吃辣，這也只是說明他的身體比較耐辣而已，換句話說，吃辣是可以訓練的，但如果您不想因為吃辣而直奔廁所，就不要自找罪受，畢竟還有那麼多值得一吃的美食可選擇！

相關食譜：

【辣子雞食譜】15分鐘炮製麻辣重慶菜 材料簡便只需4步驟！↓↓

延伸閱讀：

太辣光喝水沒用～這幾種食物才解辣

被辣椒水噴到怎麼辦？立刻做這5點

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃辣挑戰你懂多少？辣椒健康風險4真相】