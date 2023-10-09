蔬菜陷阱｜蓮藕茶促代謝1周反胖2公斤！9種以為蔬菜小心愈食愈肥

在減肥過程中，許多人有減少碳水化合物的意識，卻可能混淆了食物類別，以為自己吃的是蔬菜，但其實是會發胖的澱粉類。就有人喝蓮藕茶減肥，結果反而變胖！



以下營養師舉出9種你以為是蔬菜，但其實是澱粉的食物。

9種食物當蔬菜吃「反變胖」？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

喝蓮藕茶減肥，竟一周胖2公斤

你分得清楚蔬菜和澱粉嗎？台灣營養師葉若懿指出，在做營養諮詢時觀察到，不少人都會想控制碳水化合物的攝取量，但常有人明明吃的是澱粉類食物，卻還以為自己吃的是蔬菜，而且還很認真的大量攝取！

葉若懿舉例，像是蓮藕、牛蒡、山藥等，是很多人會誤以為是蔬菜的食材。她就遇過一個減脂個案，聽說蓮藕茶可以增加代謝、幫助減肥，沒想到喝了一個禮拜立刻胖2公斤，還納悶問為什麼參加減脂計劃怎麼還變胖？葉若懿直言，「蓮藕就是澱粉，蓮藕茶還加糖，你不胖誰胖。」

相關文章：減肥｜低卡高飽足感8種食物 運動後多久吃雞胸肉快速補蛋白增肌👇👇👇

+ 12

看看這些食材，你有沒有中了澱粉陷阱？

葉若懿列出以下9種被歸類成澱粉類的食物，它們的碳水化合物含量都比蔬菜高，一般蔬菜（100克食材）的碳水化合物約5克、蛋白質約1克、熱量約25大卡。也提醒大家，在控制碳水化合物的路上，要記好這些不是蔬菜的澱粉類食物。

以下為每100克食材的碳水化合物、蛋白質、熱量。

1. 蓮藕：碳水化合物13.5克、蛋白質2克、熱量58大卡。

2. 薯仔：碳水化合物15.8克、蛋白質2.6克、熱量74大卡。

3. 山藥：碳水化合物17.8克、蛋白質2.8克、熱量83大卡。

4. 牛蒡：碳水化合物19.1克、蛋白質2.5克、熱量75大卡。

5. 番薯：碳水化合物27.7克、蛋白質1.3克、熱量115大卡。

6. 荸薺：碳水化合物14.5克、蛋白質1.7克、熱量63大卡。

7. 南瓜：碳水化合物17.3克、蛋白質1.9克、熱量69大卡。

8. 甜粟米：碳水化合物17.8克、蛋白質3.3克、熱量97大卡。

9. 芋頭：碳水化合物26.4克、蛋白質2.5克、熱量123大卡。



延伸閱讀：

鴨蛋比雞蛋更營養！維生素D高6倍 減脂、鈣吸收效果更好

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」