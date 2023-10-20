拖羅｜網民投訴買大拖羅變中拖羅反被嘲賺咗！大、中拖羅唔識分？

吞拿魚買大拖羅變了中拖羅？昨日有網民在社交平台上投訴，自己所買的外賣刺身中有貨不對辦的情況。事件引起不少網民迴響，但意見卻相當兩極， 不少網民都認為錯不在店家。到底吞拿魚各部位應該點分？



網民指自己明明買大拖羅卻有半盒係中拖羅，認為是店家的錯。（facebook群組飲食黑店大全）

網民買大拖羅投訴變中拖羅 網友反嘲：經你介紹完好想幫襯

昨日有網民在facebook群組飲食黑店大全中，分享了自己買拖羅刺身的經歷。他指自己的外賣中，明明買大拖羅卻有半盒係中拖羅，認為是店家的錯：「只道歉一句講搞錯咗都好呀」、「自己都認埋係中拖羅都話係我唔啱」、「大家睇路 」。而從事主和店家的溝通截圖中可見，店主指事主購買的刺身，是大拖羅尾部，銜接中拖羅部位的位置，並沒有以中扮大拖羅的情況出現，亦補充：「如果你全部都想要大根位，下次remark 返話俾我哋知🙏🏻」。

事主分享貼文後隨即引起網友們的討論，但當中卻有大部分人是支持店家的：「我都睇唔到佢（店家）邊句認哩堆中拖羅。」、「又一個被害妄想症，一聽到唔岩聽就屌。」、「270呢個份量呢質素，收貨啦」、「佢冇呃你，係大拖近中拖，道咩歉？」、「經你介紹完好想幫襯」、「270咁大盒？都抵啦」、「$270 咁X靚！？先唔計乜拖，我淨係知你賺撚左」、「睇嚟樓主第一次食拖羅」。

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吞拿魚赤身、大拖羅、中拖羅點分？大拖羅油脂含量達25%

吞拿魚又叫｢金槍魚｣或｢鮪魚｣，日本就稱｢鮪魚｣為まぐろ（MAGURO）。而｢拖羅｣其實是來自日文：とろ（TORO）的讀音直譯，實質是指魚腩的部位。吞拿魚主要有三個主要的食用部分：

赤身（あかみ）：即瘦肉、紅肉，魚背不含油脂的部位。（gettyimage/視覺中國）

赤身（あかみ）：

赤身即瘦肉、紅肉，魚背不含油脂的部位。肉是呈紅色，因為吞拿魚的肌肉裏面含有大量肌紅蛋白。而且含脂量少、肉質實、有咬口，價錢較平。

中拖羅（ちゅうとろ）：顏色粉紅，脂肪比例較高。（gettyimage/視覺中國）

中拖羅（ちゅうとろ）：

中拖羅顏色粉紅，脂肪比例較高，魚香持而恰到好處的魚油脂，非常甘香，肥瘦大約是｢赤身｣以及脂肪豐富｢大拖羅｣的之間。

大拖羅（おおとろ）：顏色比中拖羅更淺色，顏色偏白，是腹部較前方。（gettyimage/視覺中國）

大拖羅（おおとろ）：

大拖羅佔整條魚不足30%，顏色比中拖羅更淺色，顏色偏白，是腹部較前方。這個部位脂肪相當多，脂肪分佈好像雪花般，富天然魚油脂的甘香，入口即溶。魚脊骨同魚腩中間的位置，油脂含量達25%！由於魚腩位運動量少，最容易積聚脂肪，因此也是整條魚最肥美的部分。

日本專家教1招分辨靚拖羅 橫切面紋理最重要

日本三崎吞拿魚專門店湊魚問屋第三代老闆湊篤士先生，就曾在日本電視節目《日常生活長知識》中分享：「吞拿魚扒可以從切面上的紋理知道是否好味，紋理平行的魚扒最好味！」他指吞拿魚橫切面去看，紋理平行的部分其口感最佳，會被稱為特選中拖羅，相反，若切面呈斜紋等其他紋理，吃起來則可能較多筋，大家下次買吞拿魚，記得睇清楚切面！

資料來源：facebook群組飲食黑店大全