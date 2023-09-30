食蟹宜忌｜螃蟹低脂高蛋白4類人不宜！食蟹4宜忌減寒涼宜配味噌湯

螃蟹產季即將到來，台灣中醫師黃若薇表示，螃蟹富含蛋白質、鈣、磷、鋅等營養，脂肪量低，但又屬高普林、高膽固醇食品，而且以中醫觀點來看，螃蟹性寒，建議脾胃虛弱、痛風、心血管患者，謹慎攝取。



黃若薇指出，螃蟹是「高普林」、「高膽固醇」食品，建議尿酸過高、痛風、心血管疾病患者，謹慎攝取；此外甲殼類過敏者，也不建議食用，以免食後造成過敏反應，引發癢疹，氣喘、呼吸困難，甚至有生命危險。

相關文章：食蟹季節｜7種螃蟹最佳食用時間、烹調方法 花蟹最啱隔水清蒸！👇👇👇

+ 20

《本草綱目》記載：蟹，性味：鹹、寒，黃若薇說明，脾胃虛寒，時常胃腸脹氣、消化不良，或是稍微吃到冰涼的食物，容易排便軟散不成形、腹痛腹瀉的人，千萬要酌量食用，以免腸胃不適、腹痛、腹瀉頻繁發生，加重脾胃虛寒情況。

開心吃蟹小訣竅

1. 中和寒性

若怕螃蟹過寒，也可適量添加紫蘇、薑、酒，中和寒性，稍解食慾之饞。

2. 孕婦慎選

懷孕或哺乳期的婦女若想安心食用螃蟹，螃蟹選擇務必新鮮，且徹底蒸熟，也建議不要吃蟹爪部分，因為蟹爪部分帶有毛，不易清潔，所以古籍中提及「蟹爪主破胞墮胎」就是此道理。

黃若薇補充，另外也可吃紫蘇葉搭配螃蟹，紫蘇葉質地細緻、氣味清新，可以帶出螃蟹的鮮味、降低膩感，而且典籍記載紫蘇葉可以行氣和胃、解魚蟹毒，一同食用，可降低拉肚子的機率。

▼蟹膏、蟹黃有什麼分別？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7

相關文章：蟹冷知識｜秋天食螃蟹必知蟹膏、蟹黃分別 大閘蟹蟹黃甘香美味！

3. 虛寒體質少吃為妙

平時怕冷怕風、還不到冬天就手腳冷冰冰、月經來常經痛、風吹容易打噴嚏流鼻水或咳嗽等體質虛寒婦女，在懷孕或哺乳期間，就暫時不建議食用。

4. 搭配味噌湯

大家在吃螃蟹時常會配生啤酒。黃若薇提醒，中醫觀點認為，螃蟹與啤酒皆為寒性食物，多吃容易造成體質虛寒，推薦改配味噌湯代替啤酒，更為合適。

延伸閲讀：

柚子文旦功效有哪些？維生素C是檸檬1.5倍！4族群不能吃柚子恐心律不整

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」