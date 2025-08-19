白髮原因｜1拔生3條？壓力大髮色變淡？専家推6大營養助黑髮亮麗

生白髮可以說是不少人的煩惱，明明40歲也沒有，甚至廿多歲已出現白髮，才染髮不久，白頭髮很快又在髮根處現形。想要改善白頭髮問題，除了要注意生活習慣外，平時攝取的營養也是關鍵之一，今日就有營養師分享了擺脫白髮的關鍵營養。



（istockphoto）

白髮原因｜白髮1拔生3條？ 小心毛囊發炎纖維化

白髮除了和年齡有關外， 營養攝取、生活習慣也是一大關鍵，因此調理好身體才是治本方法。但白髮生出來難免會影響美觀，有人會因此拔走白頭髮，惟坊間傳說，白頭髮不可以亂拔，拔一根就長三根，這是真的嗎？

一個毛囊只能長出一根頭髮，拔掉一根白髮，最多也只能再長出一根新白髮，不可能變三根。（istockphoto）

這種傳言是假的！一個毛囊只能長出一根頭髮，拔掉一根白髮，最多也只能再長出一根新白髮，不可能變三根。雖然傳言是假， 但頭髮還是不可胡亂拔除的，否則容易導致創傷、疤痕，並且傷害毛囊，而引發毛囊炎，甚至毛囊受損纖維化，最嚴重的，可能再也長不出頭髮來！

防白髮方法｜營養師推6大營養素助你重拾黑髮

長白髮不僅跟壓力有關，營養不足、生活習慣差，也會導致白髮生長。台灣營養師高敏敏在個人社交平台上，分享了6種助大家對抗白髮的營養素，它們可助你減緩白髮冒出的速度，甚至重拾一把烏黑亮麗秀髮！

1.優質蛋白質

「酪胺酸」是頭髮最重要的基底，更是黑色素的原料，而它正正是從優質蛋白質而來（istockphoto）

「酪胺酸」是頭髮最重要的基底，更是黑色素的原料，而它正正是從優質蛋白質而來。雞蛋、雞胸肉、三文魚、豆製品都有豐富的蛋白質。

2.維他命B雜

維他命B雜是幫助能量代謝的維他命，壓力大時會容易流失，如果缺乏B1、2、6、12，就會容易有早發性白髮。綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽都有豐富的維他命B雜。

3.維他命Ｅ

維他命Ｅ可幫助抗氧化，減少壓力性白髮（istockphoto）

維他命Ｅ可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，堅果、芝麻等都富含維他命Ｅ。

4.礦物質鋅

礦物質鋅是合成黑色素的重要原料之一，它可以幫助頭髮重拾烏黑。蝦、蠔、紅肉等都有含礦物質鋅。

5.鐵質

鐵可將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長（istockphoto）

鐵可將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，它可以在豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝中找到。

6.礦物質銅

礦物質銅是生成黑色素的必要原料，黃豆、可可豆中都有它的身影。

防白髮方法｜4習慣改善生白髮情況 心理健康也重要

隨着年齡增長，白頭髮是相當正常的老化現象，它不是疾病，而目前醫學也沒有針對老化問題而出現的白髮治療方法。但如果是非正常老化而出現的白頭髮，例如因心理壓力而出現的白髮，就有可能在外在壓力因素解除之後，重新再長出黑髮。有4個生活習慣可助大家重生黑髮：

1.保持心境開朗

哈佛大學研究顯示，若長期暴露於壓力之下，會使體內交感神經受到刺激，開始分泌甲基腎上腺素，更進一步促使體內黑色素幹細胞異常增生，以致加快其流失速率，使毛色淡化。

2.規律運動

規律運動可促進血液循環，避免自由基累積，將養分充分送至毛囊，保護髮根。

3.治療疾病

某些傳染病和慢性病，它們會生出炎症，如齲齒（即蛀牙）、扁桃體炎、化膿性鼻竇炎等，也會引起白髮。

每天使用針梳梳頭，既清潔頭髮，又加速血液循環。（istockphoto）

4.梳頭

每天使用針梳梳頭，既清潔頭髮，又加速血液循環。可用梳子梳頭，或用手掌或手指揉搓頭皮，每天早晚各1次，每次1-2分鐘，每分鐘梳或是揉搓30-40次。

資料來源： 營養師高敏敏/康健