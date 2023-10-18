紫蘇葉功效｜大閘蟹冇佢唔得？解毒去寒治感冒7大好處　4類人慎食

紫蘇葉常常會和大閘蟹捆綁在一起，它到底有什麼作用？紫蘇葉可解毒去寒，在疾病、流感常出現的秋冬季相當適合，它除了可以紓緩感冒症狀外，原來連肚痛都幫到手！



紫蘇葉常常會和大閘蟹捆綁在一起（istockphoto）

紫蘇葉性溫解毒去寒 點解配大閘蟹？

紫蘇葉即紫蘇，又名白蘇、赤蘇、紅蘇、香蘇，它全株均有很高的營養價值，具有低糖、高纖維、高胡蘿蔔素、高礦質元素等。根據《本草綱目》記載，紫蘇葉可「行氣寬中，清痰利肺，和血，溫中，止痛，定喘，安胎」。

紫蘇葉和配大閘蟹可說是秋天美食的一大代表！（資料圖片）

台灣昌盛堂中醫的張凱傑中醫師也曾在社交平台上分享過紫蘇葉的功效，他介紹中藥當中使用的紫蘇是紅紫蘇，性味辛溫，入肺、脾經，可以作為藥物，也可作為保健的食品、茶飲使用。根據植物不同部位能分成紫蘇葉、紫蘇梗及紫蘇子。而且因為紫蘇葉還有解魚蟹中毒之效，所以不少人在蒸大閘蟹時都喜歡加紫蘇葉，它倆可以說是秋天美食的一大代表！

紫蘇葉7大功效 收鼻水、消痰止咳、紓緩消化不良...

紫蘇葉除了1. 可解魚蟹中毒外，張凱傑中醫師指紫蘇葉全株其實都是寶！它還有其他6種功效。

紫蘇葉可解魚蟹中毒之效（istockphoto）

２.紓緩畏寒

紫蘇葉有散寒解表的作用，對於出現風寒、畏寒、感冒症狀者，紫蘇葉有發汗散寒效果。

３.有助收鼻水

以紫蘇葉搭配生薑泡腳，對於流清稀鼻涕的患者，有助於去寒與改善感冒症狀。

４.開鬱順氣

紫蘇梗有寬胸利膈、開鬱順氣的作用，常和砂仁、陳皮等理氣藥同用。感冒時出現胸悶、嘔心等症狀可選用紫蘇葉及紫梗紓緩。

５.有助護胃

紫蘇能促進消化液分泌，增進胃腸蠕動的作用。

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６.消痰止咳

紫蘇子具有降氣消痰、平喘、的效用。

７.紓緩消化不良

紫蘇子除了可消痰止咳外，一般還會使用在食慾不振、消化不良、便秘潤腸等病症上。

紫蘇葉可配薄荷焗水飲 4類人慎用

紫蘇葉可夾薄荷焗水飲（istockphoto）

在現代藥理學中，紫蘇含有多種人體必需胺基酸，有助增強免疫功能，有緩和的解熱作用。張凱傑中醫師指，由於紫蘇性味偏溫，故性味辛涼的薄荷就成了紫蘇的最佳拍檔，一涼一熱，互相搭配，他更介紹了一款茶飲給大家。

紫蘇薄荷茶



材料：薄荷4錢，紫蘇4錢



藥材分成4份，每份用300到350毫升的沸水放在保溫杯中燜大約5分鐘，可取代茶飲服用。



一般人預防保健可用紫蘇及薄荷以1：1比例泡茶喝，有助降低病毒活性。若本身容易噁心、嘔吐、拉肚子，則紫蘇比例可以多一點。容易口乾、咽喉痛、便秘者，薄荷可以略多一點。不過，氣虛氣弱、多汗、口渴、倦怠無力者就慎服紫蘇葉茶了。

資料來源：昌盛堂中醫/A+醫學/ 健康2.0