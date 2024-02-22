朱古力好處｜黑朱古力抗抑鬱降血糖防中風8好處！飲酒人士要多吃?

朱古力是全球最受歡迎的點心之一，其濃郁香氣和絲滑口感征服了無數大小朋友的味蕾。



近年來，許多人選擇購買黑朱古力吃，品嘗美味還能維護心血管健康，朱古力包裝上所標示的可可含量百分比愈高，代表其中的可可固形物比例愈高，通常也伴隨著口感更為濃厚的苦味。

黑朱古力8大益處（按圖看清👇👇👇）

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黑朱古力的成分有什麼？

黑朱古力的製作原料「可可」含有豐富的多酚物質，包括表兒茶素（epicatechin）、兒茶素（catechins）、花青素（anthocyanins）、原花青素（proanthocyanidins）等。這些「可可多酚」對人體具有抗氧化的功效，能夠有效阻擋新陳代謝過程或外部環境（如空氣污染、紫外線、輻射、壓力、抽煙、飲酒等）引起的自由基生成，進而達到保護細胞的作用。

黑朱古力有著眾多好處，愈來愈多科學研究顯示，食用黑朱古力對人體健康有以下優點：

1. 調節血壓

可可多酚能幫助調節收縮壓和舒張壓。

2. 改善血脂

可可多酚能提升高密度脂蛋白膽固醇（有益的膽固醇），同時減少低密度脂蛋白膽固醇（有害的膽固醇）。

3. 穩定血糖

可促進胰島素敏感度，有降血糖的效果。

4. 抗氧化力

具有強大的抗氧化作用，能夠有效清除體內自由基，進而實現抗發炎和調節免疫功能的效果。

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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5. 保護心臟

可可多酚有助於保護血管內皮細胞，減少心血管疾病風險，進而預防中風和粥狀動脈硬化。

6. 促進大腦健康

可可多酚對活化腦神經細胞蛋白質有積極影響，有助於促進大腦的健康功能。

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生朱古力食譜

7. 抗抑鬱

黑朱古力中的色胺酸有助於生成抗抑鬱的血清素，有助於穩定情緒。

8. 抑制食慾

黑朱古力中的咖啡因能夠刺激人體交感神經，達到抑制食慾的效果。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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