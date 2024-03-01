失眠花茶｜3大助眠花草茶洋甘菊紓緩情緒　1款抗產後抑鬱2周見效

在歐洲，許多人會利用香草植物來改善身心狀態，其中花草茶（Herbal Tea）是相當受歡迎的選擇之一。



由於現代人面臨著高度的工作壓力和快節奏的生活，花草茶擁有多種健康調整的功效。在這裡，我們推薦三款花草茶，它們有助於放鬆身心、紓解壓力，讓您能夠更輕鬆地入睡。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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1. 洋甘菊茶（Chamomile Tea）

洋甘菊自古以來一直是被種植來用於藥用的植物，一項針對老年人的研究發現，使用洋甘菊萃取物的組別在睡眠品質方面優於對照組；此外，在研究針對具有睡眠障礙的產後婦女時，發現飲用洋甘菊茶後整體的睡眠狀況有所改善。這顯示出洋甘菊茶對於調節心情、提供放鬆舒緩效果方面具有功效。

2. 薰衣草茶（Lavender Tea）

研究顯示，針對產後抑鬱的婦女，若持續連續兩週飲用薰衣草茶，並在品味茶香前仔細感受其香氣，對於改善抑鬱症狀以及減緩疲勞程度具有顯著效果。

此外，在一項針對老年人的研究中，也發現薰衣草茶能夠減輕興趣喪失和焦慮症狀，而這兩者對於睡眠品質也有重要的影響。

4種人不建議喝玫瑰花茶（按圖👇👇👇）

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3. 檸檬香蜂草茶（Lemon Balm Tea）

檸檬香蜂草其外觀類似薄荷葉，卻擁有檸檬的芬芳氣息。認為它具有減輕壓力、調節情緒、改善睡眠的功效。一些研究顯示，檸檬香蜂草對於神經傳遞物質GABA具有促進作用。在我們面對緊張和過度興奮的時候，它可以減緩焦慮情緒，平復情緒，從而更有助於放鬆身心、促進良好的睡眠。

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