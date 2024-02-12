抗抑鬱食物｜5天然食物助穩定情緒　三文魚安眠 天天吃蕉心情輕鬆

是否常常心情低落或情緒起伏大呢 ?



適當飲食可以緩解抑鬱的心情，在飲食選擇上建議選擇天然原型的食物為主，並均衡各類營養，而某些特定食物具有更佳的穩定情緒作用 ! 以下是5種營養師推薦的抗抑鬱食物。

5種抗抑鬱食物（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 堅果：堅果含有豐富的優質蛋白質、膳食纖維、單元不飽和脂肪酸、維他命E與多種活性成分等。這些成分有助於減少炎症和氧化應激，同時促進大腦健康。

2. 三文魚：高脂魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸具有抗氧化和抑制發炎的特性，而且Omega-3脂肪酸可以改善細胞膜的流動性和調整磷脂質組成，使三文魚成為對抗抑鬱的理想食物之一。

3. 乳酪飲品：腸道健康和情緒狀態密切相關，乳酪飲品中富含益生菌，不僅能改善便秘問題、促進有益腸道細菌的增加，還有助於預防抑鬱和焦慮症狀的發生。

相關文章：抗抑鬱｜秋天易失眠抑鬱！營養師6招改善每周吃魚1次 要戒甜品？👇👇👇

+ 6

4. 牛奶：牛奶有豐富的鈣，這種營養物質不僅對骨骼健康有益，還有助於肌肉放鬆和安定神經。

5. 香蕉：香蕉中含有豐富的維他命B6，它能促進色胺酸轉化為血清素，每日一根香蕉有助於情緒的調節，讓心情更加輕鬆愉快。

延伸閱讀：

壓力大、心情不好吃什麼？營養師推9種快樂食物幫你一掃憂鬱

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」