抗抑鬱食物｜5天然食物助穩定情緒 三文魚安眠 天天吃蕉心情輕鬆
撰文：Heho健康
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是否常常心情低落或情緒起伏大呢 ?
適當飲食可以緩解抑鬱的心情，在飲食選擇上建議選擇天然原型的食物為主，並均衡各類營養，而某些特定食物具有更佳的穩定情緒作用 ! 以下是5種營養師推薦的抗抑鬱食物。
5種抗抑鬱食物（按圖看清👇👇👇）
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1. 堅果：堅果含有豐富的優質蛋白質、膳食纖維、單元不飽和脂肪酸、維他命E與多種活性成分等。這些成分有助於減少炎症和氧化應激，同時促進大腦健康。
2. 三文魚：高脂魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸具有抗氧化和抑制發炎的特性，而且Omega-3脂肪酸可以改善細胞膜的流動性和調整磷脂質組成，使三文魚成為對抗抑鬱的理想食物之一。
3. 乳酪飲品：腸道健康和情緒狀態密切相關，乳酪飲品中富含益生菌，不僅能改善便秘問題、促進有益腸道細菌的增加，還有助於預防抑鬱和焦慮症狀的發生。
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4. 牛奶：牛奶有豐富的鈣，這種營養物質不僅對骨骼健康有益，還有助於肌肉放鬆和安定神經。
5. 香蕉：香蕉中含有豐富的維他命B6，它能促進色胺酸轉化為血清素，每日一根香蕉有助於情緒的調節，讓心情更加輕鬆愉快。
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