夜尿｜衰老第1步！恐心功能不全？身體或潛藏6問題中醫3湯水改善

夜尿可能是衰老第一步！頻繁的夜尿是不少中年男性的困擾，它不只讓睡眠品質差，更容易發生危險。它雖不是疾病，卻可能反映出身體的健康問題。對此中醫師推薦3款湯水可幫助大家改善問題。



30歲第一泡夜尿=開始衰老 夜尿可反映身體6毛病

根據香港中文大學的資料，夜尿症是指病人在夜間需排尿兩次或以上，因為在睡眠期間排尿兩次或多次會影響睡眠質素及健康。 無論是男或女，夜尿症都會隨著年齡的增長而增加。 註冊中醫崔紹漢博士亦在一篇健康訪談中，就夜尿問題向大家分享健康資訊。

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崔紹漢博士指，夜尿其實是衰老的徵兆，更有30歲第一泡夜尿=開始衰老的說法。博士指如果無在睡前喝太多啤酒、湯水等，但夜尿多過一次者，就代表身體出現毛病了，夜尿可反映身體潛藏6問題，關注健康的你快來了解吧：

1. 泌尿系統問題：慢性腎病、泌尿結石4毛病

夜尿可能是泌尿系統有毛病的先兆（istockphoto）

夜尿可能是泌尿系統有毛病的先兆，包括慢性腎病、輸尿管結石、腎病綜合症、膀胱發炎等。

2. 生殖器官問題：可能出現腫瘤

若是男性，夜尿成因可能和前列腺增生有關；女性則有機會是子宮肌瘤壓迫膀胱引起。有可能是生殖器官出現炎症、腫瘤等的問題。

3. 代謝性問題：糖尿病徵兆？

糖尿病和睡眠窒息症等代謝病問題， 也會引起了夜尿的發生。（istockphoto）

糖尿病和睡眠窒息症等代謝病問題， 也會引起了夜尿的發生。

4. 荷爾蒙分泌問題：腎激素敏感度降低

夜尿也與大腦中的荷爾蒙分泌有關，大佬會分泌抗利尿激素， 如果激素變少， 或者腎臟的激素敏感度降低都會引起夜尿發生。

5. 全身性問題：或心功能不全

有些全新性問題也會導致夜尿出現，如肝硬化、心功能不全等。

6. 情緒問題：失眠焦慮

情緒問題也會導致夜尿出現（istockphoto）

情緒問題也會導致夜尿出現，例如抑鬱症、失眠、焦慮症等等。

改善夜尿3湯水

想要改善夜尿，崔紹漢博士推介了三款湯水給大家，如果有夜尿困擾的朋友不妨一試：

巴戟豬腳筋湯

改善夜尿3湯水 （健康嗎）

材料：巴戟、豬腳筋、菟絲子、五加皮、花生、陳皮



功效：強筋骨、補腎縮尿、袪風濕



做法：把巴戟、菟絲子、五加皮、花生、陳皮浸洗，豬腳筋汆水，所有湯料加水煮滾後蓋上鍋蓋煮2小時。



三子肉桂湯

改善夜尿3湯水 （健康嗎）

材料：菟絲子、金櫻子、覆盆子、肉桂



功效：固精縮尿、補火助陽



做法：菟絲子、金櫻子、覆盆子浸洗，加清水猛火煲滾後，改細火煲30分鐘，最後加入肉桂焗10分鐘便可。



補氣縮尿湯

改善夜尿3湯水 （健康嗎）

材料：黃蓍、南瓜子、麥冬



功效：補氣升陽、固精縮尿



做法：洗淨材料，加清水用猛火煲滾後，改細火煲45分鐘。



參考資料：健康嗎