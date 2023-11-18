夜尿｜衰老第1步！恐心功能不全？身體或潛藏6問題中醫3湯水改善
夜尿可能是衰老第一步！頻繁的夜尿是不少中年男性的困擾，它不只讓睡眠品質差，更容易發生危險。它雖不是疾病，卻可能反映出身體的健康問題。對此中醫師推薦3款湯水可幫助大家改善問題。
30歲第一泡夜尿=開始衰老 夜尿可反映身體6毛病
根據香港中文大學的資料，夜尿症是指病人在夜間需排尿兩次或以上，因為在睡眠期間排尿兩次或多次會影響睡眠質素及健康。 無論是男或女，夜尿症都會隨著年齡的增長而增加。 註冊中醫崔紹漢博士亦在一篇健康訪談中，就夜尿問題向大家分享健康資訊。
崔紹漢博士指，夜尿其實是衰老的徵兆，更有30歲第一泡夜尿=開始衰老的說法。博士指如果無在睡前喝太多啤酒、湯水等，但夜尿多過一次者，就代表身體出現毛病了，夜尿可反映身體潛藏6問題，關注健康的你快來了解吧：
1. 泌尿系統問題：慢性腎病、泌尿結石4毛病
夜尿可能是泌尿系統有毛病的先兆，包括慢性腎病、輸尿管結石、腎病綜合症、膀胱發炎等。
2. 生殖器官問題：可能出現腫瘤
若是男性，夜尿成因可能和前列腺增生有關；女性則有機會是子宮肌瘤壓迫膀胱引起。有可能是生殖器官出現炎症、腫瘤等的問題。
3. 代謝性問題：糖尿病徵兆？
糖尿病和睡眠窒息症等代謝病問題， 也會引起了夜尿的發生。
4. 荷爾蒙分泌問題：腎激素敏感度降低
夜尿也與大腦中的荷爾蒙分泌有關，大佬會分泌抗利尿激素， 如果激素變少， 或者腎臟的激素敏感度降低都會引起夜尿發生。
5. 全身性問題：或心功能不全
有些全新性問題也會導致夜尿出現，如肝硬化、心功能不全等。
6. 情緒問題：失眠焦慮
情緒問題也會導致夜尿出現，例如抑鬱症、失眠、焦慮症等等。
改善夜尿3湯水
想要改善夜尿，崔紹漢博士推介了三款湯水給大家，如果有夜尿困擾的朋友不妨一試：
巴戟豬腳筋湯
材料：巴戟、豬腳筋、菟絲子、五加皮、花生、陳皮
功效：強筋骨、補腎縮尿、袪風濕
做法：把巴戟、菟絲子、五加皮、花生、陳皮浸洗，豬腳筋汆水，所有湯料加水煮滾後蓋上鍋蓋煮2小時。
三子肉桂湯
材料：菟絲子、金櫻子、覆盆子、肉桂
功效：固精縮尿、補火助陽
做法：菟絲子、金櫻子、覆盆子浸洗，加清水猛火煲滾後，改細火煲30分鐘，最後加入肉桂焗10分鐘便可。
補氣縮尿湯
材料：黃蓍、南瓜子、麥冬
功效：補氣升陽、固精縮尿
做法：洗淨材料，加清水用猛火煲滾後，改細火煲45分鐘。
參考資料：健康嗎