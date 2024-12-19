竹笙功效｜菌中皇后補腎壯陽穩血糖12功效　揀靚貨4招 點浸泡啱？

竹笙是吃米線或打邊爐餐桌上的常客，筆者也很喜歡吃它。竹笙除了味道好外，原來其營養價值也相當高！它有補腎穩血糖等12大功效。想選購上品竹笙應該點揀？又要 怎樣浸泡才好呢？



竹笙功效｜菌中皇后清代貢品 穩血糖助抗癌12功效

竹笙是一種菇類，又名竹參、雪裙仙子、山珍之花、真菌之花、菌中皇后等。它是鬼筆科竹蓀屬中著名的食用菌，也是珍貴食用菌之一，是高級的素食材料，自古就列為「草八珍」之一。清代它就被用作貢品，被帝王列為御膳之一，到現在也是國宴中不可缺少的一味山珍。

竹笙清代貢品又名菌中皇后（網上圖片）

台灣杏儒中醫診所蔡易昌醫生院長，亦曾在其診所官網介紹過它。醫師指竹笙營養美味，含有大量水溶性纖維、蛋白質、21種氨基酸，還富有維他命A、D、E、B群以及多種礦物質等營養素，常被用於各種藥膳及湯品，以及用作冠心病、高血壓、糖尿病、高血脂等的食療。醫師更列出竹笙有12大功效：

竹笙功效1：補腎壯陽

竹笙功效2：益胃

竹笙功效3：清理腸道

竹笙功效4：潤肺化痰

竹笙功效5：養陰補虛

竹笙功效6：穩定血糖

竹笙功效7：穩定膽固醇

竹笙功效8：減肥，調節脂肪代謝

竹笙功效9：改善心血管問題

竹笙功效10：降膽固醇、血脂

竹笙功效11：保護肝臟

竹笙功效12：有助抗癌

真正的野生竹笙除了數量稀有外還價格昂貴（網上圖片）

竹笙功效｜靚竹笙睇4點 浸發記得用溫水再清洗

竹笙有「真菌皇后」之美譽，它營養豐富，脆嫩爽口，真正的野生竹笙除了數量稀有外，還價格昂貴， 因此市面上大多數能買到的竹笙都是人工種植。但市面上的竹笙品質不一， 如果想要買到靚竹笙，蔡易昌醫師就教我們要看4點：

1.顏色：亮麗的雪白色大多是不肖業者漂白加工的，選購時要選擇顏色偏黃白的。



2.外型：挑選蕈柄及傘群完整、盡量不要選擇破碎的。



3.乾燥度：要選擇充夠乾燥度的，壓起來有彈性的為佳，乾乾扁扁的則不佳。



4.氣味：部分竹笙聞起來有點酸酸的味道是正常，但若有刺鼻藥水味，就不要購買。



部分竹笙聞起來有點酸酸的味道是正常的，但若有刺鼻藥水味，就不要購買。（網上圖片）

買好竹笙後記得要先發後再烹調。 先把竹笙用溫水浸泡到發透回軟，然後再用清水反覆漂洗， 洗走泥沙到顏色變白，若烹調時間不長，亦可用沸水燙煮後再進一步烹調食用。

資料來源：杏儒中醫診所/A+醫學/美食天下