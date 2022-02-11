入廚貼士｜水餃怎麼煮不破皮？內行人教2技巧凍水熱水下鍋大不同

水餃是許多人喜愛的料理，不僅烹煮方法簡單、又能快速就讓美味餐點上桌，對於平時忙碌的上班族或家庭主婦來說，都是家中雪櫃不可或缺的食材。



不過水餃料理看似簡單，其中可是有許多讓美味加分的小訣竅 ; 一名網友向大家分享自己防止水餃皮破掉的方法，引發網友熱議，其中甚至有內行網友不藏私分享「最適合下水餃的時機」！

水餃該怎麼煮才不會破皮？（按圖）

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一名網友日前於Facebook社團《我愛全聯-好物老實說》，張貼了購買的水餃照和料理影片，原PO表示自己通常都是等水滾以後，才將水餃從雪櫃裡拿出來入鍋，他認為這樣水餃皮破掉的機率比較小，順便詢問「大家都怎麼煮水餃」？

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論「我是等水滾後下餃子，再滾加冷水，重複三次。」、「以前也都用煮的，現在都用電鍋蒸，不用顧火不用加三次水，等一杯水的時間就可以吃了」。

▼水餃熱量排行榜（點擊下圖看清 👇👇👇）

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有許多網友表示，原PO的水餃因為是冷凍水餃，應該要「冷水」時就下才會有最佳口感「冷凍水餃適合在冷水時放入；現包的生鮮水餃則適合在『水煮滾後』下鍋煮」、「冷水煮水餃，不要大滾維持中滾就不會破皮」、「冷水煮+1，滾了轉中小火加水後再6-7分鍾」。

內行網友解釋，冷凍水餃之所以要在冷水時先下是因為「冷凍水餃視同冰塊，所以要先解凍冷水丟進去煮，你放熱水煮很容易餃子皮煮不透。而滾水煮得都是剛包好那種，如果剛包好你丟冷水煮餃子皮會糊掉」。

除了水煮水餃外，也有網友推薦原PO可以試試「冰花煎」的料理法「鍋底一點油抹開，餃子擺好有點距離，再開小火煎到香氣出來、再淋上麵粉水蓋上蓋子，快好的時候打開蓋子煎到底部金黃色就好」。

▼15款急凍水餃熱量排名（按圖 👇👇👇）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水餃該怎麼煮才不會破皮？內行人曝2個下鍋小技巧，多數人都不知道】