飲奶可美白？低脂奶脂肪少65%維他命一樣減？營養師解牛奶6大迷思

許多人早上習慣喝一杯牛奶，來自台灣的營養師程涵宇表示，牛奶可分為鮮乳、保久乳、奶粉，以及調味乳，同時藉此列出牛奶6大迷思，解答許多人長久以來的疑問。



程涵宇營養師在「程涵宇營養師」與個人網站發文分享，牛奶含有維他命B2，可以促進生長發育也能夠提升脂肪代謝速率，所以減重中也非常適合喝。另外都市人普遍缺鈣，一天建議喝2杯的乳品補充身體需要的營養。

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飲用牛奶6大須知：

1. 一杯牛奶熱量：以一杯240ml的牛奶來看，全脂150大卡，低脂120大卡，脫脂牛奶則是80大卡。

2.喝牛奶容易變胖，以及一天一杯會變胖嗎：兩者皆不會。

3.減肥人士能否喝牛奶，以及如何挑選：減肥期間可喝牛奶。在挑選上，減肥時容易餓的人可喝全脂，而外食較油膩的人則可選擇低脂或脫脂。

4.全脂跟低脂牛奶的差別：相較於全脂牛奶，低脂的脂肪含量少了65%左右，維他命A含量剩下40%左右，且維他命B12含量也比全脂少了65%左右。

5.晚上運動完能否喝牛奶：可以，但若有胃酸倒流的人，可優先選擇低脂或脫脂牛奶。

6.喝牛奶會變白嗎：不會。



常見4種牛奶比較

1. 鮮乳

以生乳（從健康乳牛擠出，經冷卻且未經其他處理的乳汁）為原料，經加熱、殺菌後，包裝並冷藏，因此鮮乳保存期限較短，約1至2週，建議開封後要儘快喝完，以免細菌滋生或是腐敗變質。鮮乳優點為好喝、和多種食物都百搭，適合加入料理中。

2. 保久乳

保久乳為生乳經滅菌至幾近於完全無菌後，再包裝的製品，所以原則上近乎無微生物，因此不需冷藏也可以保存至少半年的時間，使其成了方便好保存，營養又與鮮乳差異不大的乳製品。

3. 奶粉

將生乳乾燥後所製成的粉末狀產品，與鮮乳相同，可分為全脂、低脂及脫脂，保存期限可長達2至3年。其優點為隨沖隨泡，方便又經濟實惠，且部分商品含有額外營養強化，如額外添加鐵、維他命Ｄ等，讓營養加成。

4. 調味乳

以佔總含量50％以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，再添加調整風味的原料或添加物製成的乳製品，具各式口味的乳品，通常需要冷藏儲存，因此保存期限與鮮奶差不多。適合在運動後喝調味乳，藉此補充蛋白質及糖。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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