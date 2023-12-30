水腫｜每朝一份芝腿治保證鈉含量超標！6種食物不鹹竟卻超高鈉

現代人重養生健康，經常會說不要吃太過重鹹的食物，以免鈉攝取過量，不過其實不是只有「鹹」才有高鈉危機，不少日常的食物其實鈉也非常的高，像是早餐店很常見的火腿芝士蛋多士，光是這個組合隨便一吃恐怕單日鈉攝取量就要破表了，來自台灣的營養師Ricky張家祥就曾整理出6種隱藏高鈉的食物，吃下肚的份量要多三思。



你有水腫的問題嗎？人體的鈉含量攝取過多就容易水腫，張家祥在臉書粉專解釋，身體會希望鈉與水是保持在一個特定的比例，所以當鈉的比例上升，身體就會將水留下來達到比例的維持，因此看起來就會水腫，他也分享有6款食物是吃起來不鹹，但「鈉含量高的食物」，在飲食的時候也需要多加留意，並非不鹹就沒有高鈉的危害。

想不到單是一份「芝腿治」已包含3款高鈉食物在內！（按圖了解）

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1. 火腿

火腿是其實用鹽醃的，每100公克的切片豬肉火腿就含有1006毫克的鈉。偶爾早餐點個火腿蛋餅、火腿三文治是沒問題，但不建議每天吃，此外火腿也是加工食品，不適合取代一般肉類，多攝取原型食物較健康。

2. 多士

兩片半的多士就含有600毫克的鈉含量，而8-10片的多士就差不多是鈉含量一天建議攝取量，再加上多士通常不會單吃，搭上配料跟沾醬就很容易超標，更可怕的是多士吃起來並不鹹，因此很多人不會意識到多士也含有高鈉。

3. 芝士

雖然芝士是不錯的鈣質與蛋白質來源，不過其中的鈉含量也是要多注意，每100公克的切片乾酪就含有1594毫克的鈉。此外，通常乾酪也是全脂乳，因此熱量也很高。

4. 番茄醬

每100公克的番茄醬含有907毫克的鈉，很多醬料就算不是醬油或者重口味的調味醬，不代表不會鈉含量過高。他也建議，可以選擇低鈉版的番茄醬或是不額外加鹽的罐裝整顆蕃茄，直接買新鮮的大番茄會更好。

5. 泡菜

每100公克的黃金泡菜含有497毫克的鈉、韓式泡菜每100公克含有487毫克的鈉、台式泡菜每100公克含有330毫克的鈉，有時候去小吃店拿小菜的泡菜份量一不小心就會吃超過。泡菜屬於發酵食品，但提味的份量要掌握好，不要長期把泡菜當作蔬菜大量攝取。

6. 凱薩沙律醬

凱薩沙律醬的高鈉連營養師都感到意外，每100公克含有1275毫克的鈉，張家祥提到沙律醬的鈉含量都不是很低，在挑選市售沙律醬時，可以看一下營養標示，或挑選低鈉版本。

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